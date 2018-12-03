Юлия Борисова и Станислав Любшин признаны "Легендами сцены" по версии "Звезды театрала"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Юлия Борисова и народный артист РСФСР Станислав Любшин удостоены премии "Звезда театрала" в единственной номинации, победителей которой определяют не зрители, а эксперты, - "Легенда сцены". Церемония награждения лауреатов состоялась в понедельник в Театре имени Евгения Вахтангова в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Очень волнительно быть здесь, на этой сцене, где я видел много выдающихся спектаклей, - отметил Любшин, принимая свою награду. - Я видел работу Борисовой в "Без вины виноватые" - она так прожила роль! Я видел глаза, что она чувствовала. Все это было настолько понятно каждому и в каждого зрителя входило. Это подарок ей, мое впечатление, мне никогда не удавалось ей этого сказать".

Юлия Борисова не смогла лично приехать на церемонию, за нее на сцену поднялись ее дети, внуки и правнуки.

Любшин вспомнил своих педагогов и режиссеров. "Я кланяюсь всем живущим и вечная светлая память тем, кого уже среди нас нет", - сказал он.

Выбор зрителей

На вечере также были объявлены лауреаты в основных номинациях. Зрители выбрали театр "Ленком" и его директора Марка Варшавера в категории "Любимый театр". "Любите театр так, как люблю его я", - напутствовал он тем, кто хочет добиться такого же успеха.

"Лучшим режиссером" назван Евгений Писарев за постановку "Влюбленный Шекспир" в Театре им. Пушкина. В номинации "Лучший спектакль. Большая форма" отмечен "Гамлет" Театра им. Ленсовета. В категории "Лучший спектакль. Малая форма" победила "Поминальная молитва" Театра "МОСТ".

Вручение наград завершилось общим фотографированием лауреатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил супругу Татьяну Навку, которая получила награду в новой номинации - "Лучший театрализованный проект" - за мюзикл на льду "Руслан и Людмила".

"Конечно, я пришел поддержать супругу, - подтвердил в беседе с ТАСС Песков. - Церемония мне очень понравилась. Хочется каждый раз бывать на подобных мероприятиях, но, к сожалению, не всегда получается из-за плотного рабочего графика".