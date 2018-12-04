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Экс-директор театра Табакова Стульнев назначен директором театра им. Маяковского

Александр Стульнев является заслуженным работником культуры РФ и членом Союза театральных деятелей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экс-директор Московского театра под руководством Олега Табакова Александр Стульнев назначен директором театра Московского академического театра имени Владимира Маяковского, говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

"Приказом департамента культуры города Москвы директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначен Александр Сергеевич Стульнев", - говорится в сообщении.

Александр Стульнев - заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных деятелей. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета в 1975 году.

Восемь лет работал директором саратовского Академического театра драмы. Был избран ответственным секретарем Всероссийской ассоциации директоров театров. С 1991 работал директором московского Нового театра. С 1997 по 2018 гг. - директор Московского театра под руководством Олега Табакова.

Как сообщалось, в конце ноября совмещавший должности директора Московского академического театра им. Маяковского и директора театра Et Cetera Леонид Ошарин был назначен заместителем руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Соответственно, он покинул руководящие должности в театрах.

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