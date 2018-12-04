Первую премию правительства РФ за лучшие постановки по русской классике вручили в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первую премию правительства РФ "За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики" вручили в Московском международном доме музыки на церемонии закрытия Международного Большого детского фестиваля, художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков.
Лауреатом в категории "16+" стал Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" за спектакль "Игрок" (Ф.М. Достоевский). Первое место в категории "12+" досталось Бурятскому республиканскому театру кукол "Ульгэр" за постановку "Руслан и Людмила" (А.С. Пушкин). Лучшим в категории "6+" стал спектакль "Аленький цветочек" (С.Т. Аксаков) Ставропольского краевого театра кукол.
Независимое детско-юношеское жюри вручило дипломы в номинации "За лучший детский спектакль" постановке "Слон" режиссера Екатерины Ложкиной из Санкт-Петербургского театра Karlsson Haus и "За лучший юношеский спектакль" "Игроку" Ирины Керученко из театра "Глобус". Председателем жюри стала финалистка конкурса "Голос. Дети" Ярослава Дегтярева.
Постановка "Летающий велосипед" Руслана Кудашова по мотивам сказки П. Грипари Большого театра кукол в Санкт-Петербурге стала лауреатом особой номинации "Приз художественного руководителя фестиваля за лучший детский спектакль".
Первых лауреатов поздравил министр культуры РФ Владимир Мединский. "Вы [лауреаты] лучше остальных знаете, что дети - это самая искренняя аудитория. Ваши замечательные постановки не просто дарят маленьким зрителям хорошее настроение и прививают любовь к театру. Для многих они впервые открывают мир русской классики, поэтому на вас возложена двойная ответственность", - сказал он.
По его словам, учреждение такой награды стало назревшим решением, особо значимым в рамках объявленного в России Десятилетия детства. Он также добавил, что премия будет ежегодно вручаться трем репертуарным театрам за спектакли по русской классике, рассчитанным на детскую и подростковую аудиторию, а лауреаты будут получать по 3 млн рублей. "Таким образом мы надеемся расширить арсенал средств по стимулированию детских театров в регионах", - подчеркнул он.
О фестивале
Фестиваль представил лучшие постановки из театров России, мастер-классы, а также кино- и анимационные показы. Показы прошли на нескольких столичных площадках - в Московском Губернском театре, на учебной сцене ГИТИСа, в Театре кукол им. С.В. Образцова, Московском областном ТЮЗе, Московском доме музыки.
Большой детский фестиваль создан по инициативе Безрукова. Организаторы фестиваля - Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, генеральный партнер фестиваля - Московский Губернский театр. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Минкультуры Московской области.