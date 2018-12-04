Отделение ООН в Женеве принимает у себя фестиваль социального кино из России "ЛАМПА"

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль социального кино "ЛАМПА" (Пермь) пройдет в Женеве. В Отделении ООН в Женеве в среду покажут ретроспективу его лучших фильмов в связи с отмечаемым 5 декабря Международным днем добровольцев.

Фестиваль "ЛАМПА" объединяет на одной площадке неравнодушных людей, начинающих и профессиональных кинематографистов, продвигающих в своих работах социально значимые идеи. Заочное знакомство Женевы с этим начинанием состоялось в 2016 году на конференции в Отделении ООН, посвященной образовательным технологиям и социальным инициативам детей и молодежи. Кинофестиваль получил высокую оценку на форуме как актуальный проект, продвигающий идеи добровольчества и благотворительности.

Приглашения сотрудникам всемирной организации и дипломатам миссий государств ООН направлены от имени генерального директора женевской штаб-квартиры Микаэля Меллера и постоянного представителя России при Отделении ООН и других международных организациях Геннадия Гатилова. В открытии нынешней женевской ретроспективы кинофестиваля "ЛАМПА" примут участие руководители и сотрудники Отделения ООН, дипломаты, жители Женевы. Ведущими мероприятия выступят члены жюри кинофестиваля - российские актеры театра и кино Екатерина Шпица, Антон Богланов, Яна Поплавская. Состоятся встречи с режиссерами фильмов-победителей.

Кинематографисты из России, Индии, Ирана, Испании, Италии, Пакистана, Турции, Узбекистана и других стран получат заслуженные награды, указывают организаторы в пресс-релизе. По завершении ретроспективы состоится открытие фотовыставки "Ярче, чем в кино", рассказывающей об авторах и героях фильмов-призеров.

Кинофестиваль "ЛАМПА" проводится в Перми с 2014 года. В этом году он проходил в столице Прикамья 25-26 октября. Фестиваль вошел в план основных мероприятий по проведению в России Года добровольца. По данным организаторов, в нынешнем году участие в мероприятиях форума приняли около 2 тыс. человек из 64 регионов России и делегации из 18 зарубежных государств.