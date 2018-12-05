Показ кинофильма "28 панфиловцев" прошел в посольстве России в США

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Показ исторического художественного кинофильма "28 панфиловцев" (2016) режиссеров Андрея Шальопы и Кима Дружинина состоялся во вторник вечером в посольстве России в США. Организован он был совместно с посольством Казахстана и Российским военно-историческим обществом.

Образец беспримерного героизма

Обращаясь с приветственным словом к собравшимся, российский посол Анатолий Антонов напомнил, что в эти дни отмечается годовщина "начала контрнаступления Красной армии под Москвой".

"77 лет назад на подступах к нашей столице нацистские войска потерпели первое во Второй мировой войне поражение. Победа на подмосковных просторах не только позволила отстоять сердце нашей Родины. Был сорван план молниеносной войны, успешное выполнение которого за два предшествовавших года позволило Гитлеру установить господство практически над всей Европой. Мир убедился, что нацисты могут быть остановлены и побеждены", - подчеркнул дипломат.

По его словам, битва за Москву "стала образцом беспримерного героизма советских людей". "Неслучайно с полей именно этого сражения в 1966 году в Александровский сад был перенесен прах Неизвестного солдата. С тех пор он являет собой символ героизма и самоотверженности наших предков, отдавших жизни во имя свободы и независимости своей Родины", - сказал Антонов.

"Именно в те недели СССР и США оказались связаны общей целью - борьбой с нацистской агрессией. 11 декабря 1941 года - спустя шесть дней после начала контрнаступления Красной Армии под Москвой - Гитлер объявил войну Соединенным Штатам". По словам посла, Вторая мировая война наглядно продемонстрировала, что эффективное противодействие экзистенциальным угрозам "возможно лишь при наличии сотрудничества и координации усилий".

"К сожалению, в наши дни все более активно предпринимаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Их инициаторы, преследуя свои конъюнктурные интересы, не гнушаются осквернения светлой памяти миллионов героев", - констатировал Антонов. В связи с этим он заверил, что подобные действия "будут встречать самый решительный отпор" со стороны России.

Единение народов

"Битва за Москву является одним из ярких образцов единения населявших Советский Союз народов. Русские, украинцы, белорусы, казахи, армяне, грузины, азербайджанцы, киргизы, узбеки, таджики, туркмены, молдаване, латыши, литовцы, эстонцы - представители всех республик Советского Союза в едином героическом порыве встали на защиту столицы. Беспримерное мужество каждого из них в конце 1941 года позволило остановить гитлеровские полчища, изменив тем самым ход войны", - отметил дипломат.

Как указал Анатолий Антонов, значительную роль в сдерживании немецко-фашистских войск на подступах к Москве сыграли переброшенные из Средней Азии воинские части. "Среди них была ставшая знаменитой 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, которая была сформирована на территории Казахской и Киргизской Советских Социалистических Республик. Ее героическое сопротивление поздней осенью-зимой 1941 года не позволило агрессору воплотить свои замыслы. А легендарная фраза одного из героев-панфиловцев, Василия Клочкова - "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва" - стала девизом защитников столицы нашей Родины в те дни", - сказал посол.

Бессмертный подвиг героев-панфиловцев, продолжал он, запечатлен в литературных произведениях, документальных и художественных фильмах. "По всей территории бывшего Советского Союза можно встретить памятники, улицы, парки, аллеи и даже горные перевалы, названия которых хранят память о генерале Панфилове и бойцах его доблестной дивизии", - подытожил Антонов.