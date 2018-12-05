Доходный дом купца Пантелеева в Москве признан памятником архитектуры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Доходный дом купца Алексея Пантелеева 1874 года постройки на Старой Басманной улице в Москве признан объектом культурного наследия, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Это характерный образец московского доходного дома второй половины XIX века. Доходный дом купца Алексея Пантелеева просматривается со стороны Старой Басманной улицы и формирует ее архитектурный облик <...> Хорошая сохранность как самого здания, так и его планировки позволяет включить памятник в реестр объектов культурного наследия столицы", - приводятся на портале слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Строение по проекту Николая Колыбелина сохранило черты городской эклектики второй половины XIX века. Его фасад украшен пилястрами, окна обрамлены наличниками, а карниз декорирован выступами в виде зубцов. Со стороны двора доходный дом имеет два симметричных крыла, на лестничных клетках уцелела первоначальная отделка - карнизы и перила.

Отмечается, что здание является жилым и сейчас: на первом этаже расположены офисные помещения, на втором и третьем - квартиры. Статус объекта культурного наследия обеспечит ему охрану государства. Здание запрещено сносить, а ремонтные работы будут проводиться только после согласования с департаментом культурного наследия и не могут нарушать исторический облик.

Ранее объектом культурного наследия был признан доходный дом купца А. Шешкова, в котором в 1899-1900 годах жил и работал писатель Антон Чехов. В июле охранный статус получила городская усадьба Шнаубертов, построенная в XVIII-XIX веках в Хохловском переулке. В октябре этот перечень пополнил доходный дом купца Дурилина на Малой Ордынке, внешне напоминающий готический замок.