Фестиваль социального кино "ЛАМПА" прошел в отделении ООН в Женеве

ЖЕНЕВА, 5 декабря. /ТАСС/. Руководство и сотрудники отделения ООН в Женеве приветствовали организаторов, жюри и призеров фестиваля социального кино "ЛАМПА" (Пермь). Представленная в среду во Дворце Наций ретроспектива фильмов, рассказывающих о волонтерах и благотворителях, стала главным событием Международного дня добровольцев, отмечаемого ежегодно 5 декабря.

"Мы видим прямую связь между творчеством и работой Объединенных Наций. Волонтеры жизненно необходимы нашим обществам, и их вклад в улучшение нашего мира является вдохновляющим явлением", - отметил в приветственном послании генеральный директор европейской штаб-квартиры всемирной организации Микаэль Меллер.

"Без добровольчества невозможно добиться продвижения идеалов ООН, - подчеркнул он. - Я благодарен вам. Ваш вклад находит очень высокую оценку".

"Россия выступает за всемерное укрепление международного сотрудничества для решения вопросов социального развития", - заявил на торжественной церемонии постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Он напомнил об активном участии россиян в волонтерском движении, о том, что 2018 год объявлен в Российской Федерации Годом добровольца. Глава российской дипмиссии выразил уверенность, что проводимый в Женеве кинофестиваль "внесет свою весомую лепту в дело распространения высоких идей гуманизма, филантропии и добровольчества".

"Для нас очень важно, что мы находимся на этой международной площадке в Международный день добровольцев, - отметила в своем выступлении первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Любовь Глебова. - Мы счастливы показать эти фильмы всем, кто хочет знать в реальности, что такое Россия, кто такой русский человек, его душа, которая так известна во всем мире". Зарубежные зрители смогут, благодаря кинофестивалю, увидеть, что россияне - это "простые, добрые, хорошие, заинтересованные в жизни друг друга люди". Глебова выразила надежду, что представленные в Женеве фильмы "помогут соединить сердца и души людей".

Как подчеркнула заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдулина, фестиваль "ЛАМПА", которому исполнилось пять лет, фокусирует внимание на "продвижении добровольчества и благотворительности языком кино". "Добровольческое движение и социально значимые инициативы Пермского края широко известны за пределами России", - сказала она. На протяжении многих лет организация "Вектор дружбы" из Перми выступает соорганизатором международной конференции по вопросам добровольчества и социальных преобразований на площадке ООН в Женеве.

Искренняя сопричастность

"Мы счастливы представлять на площадке ООН наш социальный проект, который будит эмоции, воспитывает души и освобождает мысли для искренней сопричастности и доброты", - заявила председатель оргкомитета фестиваля "ЛАМПА" Ольга Зубкова. "Для нас большая честь показать рестроспективу фильмов-призеров разных лет, которые могут изменить жизнь каждого из нас буквально за один день", - отметила она.

Фестиваль "ЛАМПА" объединяет неравнодушных людей, начинающих и профессиональных кинематографистов, продвигающих в своих работах социально значимые идеи. В Женеве были продемонстрированы ленты, рассказывающие о нелегких судьбах, взывающие к состраданию, помощи ближним и вселяющие надежду. После каждого фильма зрители рукоплескали таланту режиссеров. После просмотра состоялось открытие фотовыставки "Ярче, чем в кино", рассказывающей об авторах и героях фильмов-призеров.

Ведущими ретроспективы в Женеве выступили члены жюри кинофестиваля "ЛАМПА" - российские актеры театра и кино Екатерина Шпица, Антон Богданов, Яна Поплавская.

Кинофестиваль "ЛАМПА" проводится в Перми с 2014 года. В этом году он проходил в столице Прикамья 25-26 октября. Фильмотека киносмотра насчитывает более 5 тыс. работ из 123 стран. Фестиваль вошел в план основных мероприятий по проведению в России Года добровольца.