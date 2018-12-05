Николай Лебедев планирует начать съемки фильма "Мастер и Маргарита" весной 2019 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Съемки художественного фильма "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова могут начаться весной 2019 года. Об этом ТАСС рассказал в среду режиссер картины Николай Лебедев перед церемонией вручения кинопремии "Событие года".

"По сути, работа уже идет, подготовительный период закончен, - отметил создатель фильмов "Легенда номер 17" и "Экипаж". - Сами съемки пока планируем начать весной 2019 года". Сообщалось, что картина выйдет в прокат в 2021 году.

Ранее в сети появилась информация, что главные роли в фильме якобы сыграют Максим Матвеев и Ольга Куриленко. Режиссер не стал комментировать эти сведения. "Как только будет полностью определен актерский состав, мы его сразу объявим, - пояснил он. - Конечно, я общаюсь с актерами, пробы идут, но окончательное решение оглашать пока рано".

Бюджет фильма - 800 млн рублей. Картина уже получила господдержку от Фонда кино. Продюсерами ленты стали Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов ("Профит"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Рубен Дишдишян ("Марс Медиа").

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм.

В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.