В Лос-Анджелесе назовут номинантов премии "Золотой глобус"

В главной категории - "Лучший драматический фильм", по прогнозу журнала Variety на награду претендуют фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) режиссера Спайка Ли о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой. По оценкам Variety, высоки шансы и у американо-британской ленты "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри.

В число претендентов также вошел фильм Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" (First Man, 2018) о первом пилотируемом полете на Луну, где главного героя играет Райан Гослинг, и драма Барри Дженкинса "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018), которая повествует о судьбе человека, попавшего за решетку по ложному обвинению. Кинокритики дают высокие оценки и мелодраме Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) - рассказу о любви известного исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы. Интернет-портал Golden Derby отмечает, что этот фильм, где главные роли в фильме сыграли Леди Гага и сам Купер, является реальным фаворитом в нынешнем сезоне.

Комедия и мюзикл

В номинации "Лучшая комедия или мюзикл", по оценкам кинокритиков, в числе номинантов могут быть названы мелодрама режиссера Джона Чу "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians, 2018) о поездке американки китайского происхождения на свадьбу в Сингапур в сопровождении бойфренда из богатой семьи и комедия Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite, 2018) о периоде царствования английской королевы Анны в XVIII веке.