В Лос-Анджелесе назовут номинантов премии "Золотой глобус"

В числе соискателей премии две российские ленты - "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова и "Довлатов" Алексея Германа - младшего

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Киноленты, выдвинутые на 76-ю премию "Золотой глобус" (Golden Globe Award), которая по своей значимости уступает лишь "Оскару", будут названы в четверг на церемонии в Лос-Анджелесе. Трансляция будет идти на сайте Goldenglobes.com с 08:00 по времени восточного побережья США (16:00 мск).

В главной категории - "Лучший драматический фильм", по прогнозу журнала Variety на награду претендуют фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman, 2018) режиссера Спайка Ли о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой. По оценкам Variety, высоки шансы и у американо-британской ленты "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody, 2018) режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри. В число претендентов также вошел фильм Дэмьена Шазелла "Человек на Луне" (First Man, 2018) о первом пилотируемом полете на Луну, где главного героя играет Райан Гослинг, и драма Барри Дженкинса "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk, 2018), которая повествует о судьбе человека, попавшего за решетку по ложному обвинению. Кинокритики дают высокие оценки и мелодраме Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018) - рассказу о любви известного исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы. Интернет-портал Golden Derby отмечает, что этот фильм, где главные роли в фильме сыграли Леди Гага и сам Купер, является реальным фаворитом в нынешнем сезоне. Комедия и мюзикл В номинации "Лучшая комедия или мюзикл", по оценкам кинокритиков, в числе номинантов могут быть названы мелодрама режиссера Джона Чу "Безумно богатые азиаты" (Crazy Rich Asians, 2018) о поездке американки китайского происхождения на свадьбу в Сингапур в сопровождении бойфренда из богатой семьи и комедия Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite, 2018) о периоде царствования английской королевы Анны в XVIII веке.

Велики шансы у ленты американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book, 2018), которая уже была отмечена Национальным советом кинокритиков как лучший фильм уходящего года. Он рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. В пути они пользуются так называемой "Зеленой книгой", в которой указаны безопасные места для афроамериканцев. Главную роль в картине сыграл Вигго Мортенсен, которого Национальный совет кинокритиков назвал лучшим актером года. В сентябре этот фильм получил гран-при 43-го Международного кинофестиваля в Торонто. На номинацию в этой категории претендует и фильм-фэнтези режиссера Роба Маршалла "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns, 2018) о новых приключениях няни-волшебницы и ее друга Джека, а также лента "Власть" (Vice, 2018) о роли денег и связей в современном мире. Актеры и актрисы Среди возможных претенденток на награду в категории "Лучшая драматическая актриса" журнал Variety называет Гленн Клоуз, сыгравшую в фильме "Жена" (The Wife), Леди Гагу, снявшуюся в фильме "Звезда родилась" (A Star Is Born), Николь Кидман за роль в фильме "Время возмездия" (Destroyer), а также Натали Портман за роль в фильме "Вокс люкс" (Vox Lux) и Ялицу Апарисио за роль в фильме "Рома" (Roma).