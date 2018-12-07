Глава Музеев Московского Кремля показала новый комплекс, в который переедут экспонаты

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля надеются через три года начать переезд в новое здание на Красной площади. Дополнительное пространство позволит представить экспонаты, ранее никогда не демонстрировавшиеся, а количество посетителей увеличить вдвое.

"Мы надеемся, что в течение двух следующих лет у нас будут закончены основные работы. То есть в конце декабря 2020 года будет полностью завершено строительство, в 2021 году будет производиться пуско-наладка всех инженерных систем, чтобы к концу 2021 года все здание начало функционировать и мы могли начать перевозить коллекцию", - рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля (ММК) Елена Гагарина. Она впервые пригласила журналистов, в том числе ТАСС, в строящийся музейный комплекс, чтобы показать, как меняются бывшие Средние торговые ряды, и рассказать о будущем уникальном пространстве. Сама руководитель ММК бывает здесь минимум раз в неделю, чтобы лично контролировать все работы.

Новый адрес

Новый музейный комплекс разместится в здании бывших Средних торговых рядов по адресу Красная площадь, дом 5. Это целый квартал, построенный в конце XIX века, его здания образуют замкнутое пространство почти прямоугольной формы. Гагарина напомнила, что по распоряжению президента РФ Владимира Путина от 2015 года бывшие Средние торговые ряды переданы Музеям Московского Кремля, чтобы ММК "смог полностью показать свои коллекции и принимать такое количество посетителей, которое необходимо одному из ведущих федеральных музеев". Проект расширения площадей ММК предусматривает не только реставрацию Средних торговых рядов, но и строительство нового здания в их внутреннем дворе.

Гагарина отметила, что строительство курирует Управление делами президента РФ, работы ведут архитектурное бюро "Меганом" и строительная компания "Мегалайн". На данный момент "приведено в порядок историческое здание и идет строительство внутреннего корпуса". "Новый музейный комплекс - это очень сложное строительство, с очень сложными коммуникациями. Более сложное в наше время строительство - только, пожалуй, строительство современных медицинских центров", - подчеркнула генеральный директор ММК.

"Сейчас так называемая проходимость экскурсантами на территории Кремля по нормам, установленным Министерством культуры, составляет 1 млн 800 тысяч человек в год, хотя мы принимаем значительно больше гостей. Мы предполагаем, что проходимость нового музейного комплекса будет примерно 4,5-5 млн посетителей в год. Кремль, конечно, не в состоянии принять такое количество людей", - отметила Гагарина.

Переезд шедевров

"У Музеев Московского Кремля всего 160 тысяч экспонатов. Но наша коллекция состоит из одних шедевров. У нас очень небольшое количество графики, нумизматики, археологии, в основном у нас предметы, которые сделаны из золота и драгоценных камней. При этом музей хранит главное сокровище Российской Федерации - государственные регалии", - сказала Гагарина.

"Мы предполагаем, что после окончания строительства на Красной площади и после того, как мы перевезем все те экспонаты, которые мы планируем здесь показывать, Оружейная палата на некоторое время закроется на реконструкцию, поскольку она уже очень давно не приводилась в порядок", - сообщила руководитель ММК. Гагарина объяснила, что пока была возможность "только частично реставрировать некоторые помещения Оружейной палаты", но "она нуждается в замене всех коммуникаций, отживающих свой срок".

Поэтому в новом музейном комплексе будут располагаться все коллекции, которые сейчас находятся в Оружейной палате, но в "существенно расширенном составе". Так, временно на Красной площади будут представлены государственные регалии, которые после окончания реставрационных работы в Оружейной палате переедут снова в Кремль. Всего на новых площадях разместятся два больших выставочных зала по тысяче метров каждый, один из них будет временно занят выставкой государственных регалий.

Гагарина рассчитывает показывать на Красной площади "очень важные коллекции, которые пока не демонстрируются публике". Для примера она привела Византийскую коллекцию и полный состав коллекции произведений Фаберже. "Еще мы покажем коллекцию, которая называется "Придворная культура XVIII века" - это не только коронационные костюмы, но и редчайшие и прекраснейшие шпалеры, подарки, различные дипломатические дары. Надеемся выставить все парадное оружие и все восточное оружие", - перечислила генеральный директор ММК.

На Красную площадь отправятся также коллекции знамен и икон, которые сейчас практически неизвестны широкой публике. "Чтобы подготовить эти коллекции для показа в новом музейном комплексе, сейчас очень активно работает весь реставрационный отдел ММК. Это не только то, что можно видеть в Оружейной палате, но и все то, что находится в запасниках", - уточнила Гагарина. Она рассказала, что Музеи Московского Кремля на своей "старой" территории летом 2019 года планируют организовать специальную выставку, посвященную реставрации, прежде всего государственных регалий.

По ее словам, сейчас музей показывает лишь 20 процентов того, чем владеет. "В будущем мы постараемся показать практически всю коллекцию, кроме тех экспонатов, которые нельзя постоянно демонстрировать - это произведения графики и некоторые другие предметы, сделанные из очень хрупких тканей, которые на свету разрушаются, которые мы будем показывать время от времени на наших выставках", - обещает Гагарина.

По музейным залам

Генеральный директор ММК показала журналистам будущий Зал придворной культуры, полуциркульные окна которого выходят на Спасскую башню Кремля. По ее мнению, одним из главных украшений стен станут "замечательные французские шпалеры, никогда ранее не показывавшиеся".

"Это совершенно уникальная серия шпалер XVIII века на тему иллюстраций "Дон Кихота", которые сейчас приводят в порядок реставраторы, проделывая титаническую работу. Обстановка дворцов в XVIII веке перевозилась с места на место вслед за государем, поэтому эти шпалеры в какой-то момент попали в Кремль и так здесь и остались. Но у нас никогда не было места, чтобы их представить публике", - рассказала Гагарина. По ее оценке, "это совершенно уникальные произведения, аналогов которым нет нигде, в том числе и во Франции".

Руководитель Музеев Московского Кремля советует также обратить внимание на коронационные платья, которые сейчас можно видеть в Оружейной палате. Они переедут на Красную площадь вместе с гардеробом Петра Второго, который пока полностью не выставлялся.

Гагарина продемонстрировала и Серебряный зал нового музейного комплекса - самый большой на третьем этаже, двухуровневый, с очень высокими потолками и лучшим видом на Красную площадь. "Это зал, в котором мы предполагаем разместить все то, что называется у нас посольским серебром, - подарки монархов нашим государям", - отметила она. На взгляд генерального директора ММК, это самый сложный из всех залов, над которым специалистам пришлось работать почти год.

"Трудно было разместить все то количество экспонатов, драгоценного серебра, которое у нас находится не только в Оружейной палате, но и в запасниках, в том числе, уместить здесь всю серебряную мебель, люстры, которые никогда не показывались и которые также сейчас реставраторы приводят в порядок, поскольку в наших хранилищах даже нет места держать их в собранном виде", - объяснила Гагарина. И призналась: "Это работа, которой мы очень гордимся и надеемся, что через некоторое время и все с удовольствием посмотрят".

По ее словам, уже проделана "огромная работа не только по определению архитектурных решений нового музейного комплекса, но и подготовлен дизайн всей экспозиции". "Хотя пока вокруг голые стены, мы сделали "разбивку" экспонатов по залам, мы знаем, где, какие витрины будут, какой декор", - подчеркнула руководитель музея.

Современные технологии

Планируется, что каждый зал будет оформлен по-разному, сейчас специалисты выбирают отделочные материалы, индивидуальные, которые, как и витрины, будут создаваться специально для экспозиций. "В оформлении мы совершенно не привязаны к тому, что было в Средних торговых рядах внутри: сведений об этом не сохранилось. Историческая часть - это только фасады, которые уже готовы, и общее расположение помещений. Что касается помещений в здании внутри двора, то это абсолютно новое здание, поэтому мы вольны в фантазиях", - считает Гагарина, добавив, что на месте строящегося здания проводились археологические работы, но "ничего интересного они не дали".

По ее словам, при всех проводимых работах применяются только современные технологии, причем с учетом опыта тех музеев, которые уже прошли реконструкцию. На объекте заняты почти 500 человек, не считая строительно-монтажных рабочих. Это дизайнеры, архитекторы, инженеры, конструкторы.

"В первую очередь, естественно, была продумана система безопасности. Это даже не обсуждается. Это вопрос номер один, после которого начинают решаться другие вопросы", - подчеркнула генеральный директор ММК.

Она уточнила, что особого внимания специалистов потребовали и системы пожаротушения, кондиционирования, поддержания климата. "Нам чрезвычайно сложно показывать в одних и тех же залах предметы, сделанные из разных материалов. Если мы говорим об оружии, то это не только металл и драгоценные камни, это и дерево, и кость, и ткани, из которых часто бывают сделаны различные аксессуары, и экзотические материалы - кожа редких животных и рыб. Каждый из этих материалов требует совершенно определенного, отдельного климата", - объяснила Гагарина.

Она отметила, что очень важную проблему представляет освещение залов и витрин. "С одной стороны, оно должно соответствовать всем тем нормам, которые рекомендует министерство культуры для различных произведений искусства, но с другой стороны, мы не хотим, конечно, чтобы посетители ходили в темноте. Поэтому мы постараемся найти баланс между хранительскими требованиями и интересами публики. А это очень непросто", - пояснила генеральный директор ММК.

Расширение площадей приведет и к необходимости увеличения штата сотрудников. Но пока невозможно подсчитать, на сколько. "Самая большая цифра - это те сотрудники, которые работают в инженерных службах, в охране и в системе по приему посетителей. Что касается хранителей и реставраторов, то мы не планируем кардинально увеличивать их число, но будет значительно больше экскурсоводов и значительно больше сотрудников, которые читают лекции и проводят различные занятия", - объяснила Гагарина. Она добавила, что через некоторое время будет ставить вопрос о необходимости дополнительного набора кадров перед Минкультуры.

Для удобства посетителей

Экспозиция в бывших Средних торговых рядах будет занимать старое и новое здания, которые соединятся несколькими галереями, чтобы можно было проще переходить из зала в зал. Причем вся основная коллекция и временные выставки разместятся на одном этаже, что, по мнению экспертов, очень удобно для посетителей. На этом же уровне будут открыты кафе и маленькие музейные магазинчики.

Первый этаж будет отдан под большую зону для посетителей, где можно будет купить билеты, оставить вещи, получить информацию о музее. Там же будут находиться помещения для различных занятий, лекций, творческих классов и большой лекционный зал, который трансформируется в кинозал.

"Музей будет очень удобен. А войти в него можно будет прямо с Красной площади", - отметила Гагарина.

Она не смогла ответить только на один вопрос: сколько будет стоить входной билет в новый музейный комплекс. "Пока даже не думали считать", - призналась генеральный директор.

Гагарина не хочет сейчас называть и дату открытия музея, которая на данном этапе зависит от слишком большого числа факторов. Но обещает, что открытие будет торжественным, а представленная коллекция подарит праздник любителям искусства.