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Евгений Водолазкин представил свой новый роман "Брисбен"

Сообщается, что сюжет книги является продолжением истории персонажей из романов "Лавр" и "Авиатор"
Евгений Водолазкин Николай Галкин/ТАСС
Евгений Водолазкин
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Писатель, автор романов "Лавр" и "Авиатор", лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна" Евгений Водолазкин представил свою новую книгу "Брисбен". Роман рассказывает о поиске смысла жизни и места в мире, сообщил автор на пресс-конференции в ТАСС.

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"Я искал город мечты в Австралии, нашел Брисбен, звучит хорошо, - отметил он. - Название романа связано с Австралией, потому что дальше места на земном шаре я не знаю, а нам всегда кажется, что на другой точке света жизнь легче".

Сюжет романа является продолжением истории персонажей из "Лавра" и "Авиатора". Главный герой - музыкант-виртуоз Глеб Яновский, на пике успеха потерявший возможность выступать в связи с болезнью. Он пытается найти новый смысл в жизни, за чем и обращается к воспоминаниям прошлого. "В романе я повторяю какие-то вещи не потому, что я забываю, но потому, что хочу напомнить о предыдущих произведениях, так как они связаны", - отметил Водолазкин.

Судьба Яновского имеет много пересечений с жизнью самого Водолазкина. Они оба родились в Киеве в 1964 году, учились в школах с одинаковым профилем, а затем переехали в Санкт-Петербург.

"Я подарил много фактов своей биографии главному герою, это человек, которого я мог бы видеть в украинской школе или университете, но это не я", - сказал автор. Он также добавил, что в произведении есть деликатные моменты: "Герой увлекается дамами, а я человек женатый, и не хотел бы, чтобы меня с этими действиями отождествляли".

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