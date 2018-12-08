Путин поздравил Алису Фрейндлих с 84-летием

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, лауреата Государственной премии РФ Алису Фрейндлих с днем рождения. Актрисе в субботу исполняется 84 года. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вас по праву считают актрисой редкого таланта и обаяния, искренним, душевно щедрым человеком. Многие годы вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе", - говорится в телеграмме главы государства.

Путин отметил, что каждая роль Фрейндлих уникальна. "Это результат неустанного творческого поиска, высочайшего профессионализма и безграничной преданности избранному делу", - подчеркнул президент. Он также пожелал артистке доброго здоровья и вдохновения.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала "Советский экран". Среди известных киноролей актрисы также героини из фильмов "Полосатый рейс" (1961), "Соломенная шляпка" (1974), "Старомодная комедия" (1979), "Сталкер" (1979), "Жестокий романс" (1984), "Подмосковные вечера" (1994), "На Верхней Масловке" (2005), "Линия Марты" (2014) и другие.

Актриса проработала больше 20 лет в театре им. Ленсовета, сыграв в общей сложности порядка 30 ролей. Является лауреатом Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1976), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2008). Награждена орденами Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы (1994), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени (2004, 2009).