Константин Богомолов представит в Театре на Таганке спектакль по роману Владимира Сорокина

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля "Теллурия", поставленного режиссером Константином Богомоловым по роману Владимира Сорокина, состоятся 7 и 8 февраля в Московском театре на Таганке, сообщил ТАСС представитель пресс-службы театра.

Премьера спектакля "Теллурия", ранее запланированная на ноябрь и декабрь 2018 года, была перенесена на февраль в связи с состоянием здоровья режиссера. Как пояснял осенью ТАСС Богомолов, он надеялся до февраля "привести свое здоровье в нормальное рабочее состояние". В театре отмечали, что "готовили премьеру более полугода: нашли финансирование и договорились с автором романа Владимиром Сорокиным", а также перестроили основную сцену для показов спектаклей.

"Спектакль "Теллурия" - совместная работа классика современной литературы и одного из самых неординарных режиссеров", - отметили в пресс-службе.

Сорокин получил за свой роман премию "Большая книга". Постановки Богомолова идут в МХТ имени Чехова, Театре Станиславского и Немировича-Данченко, "Ленкоме" и "Табакерке".

Роман Сорокина "Теллурия" - это взгляд на будущее Европы, которая перенесла катаклизмы и пришла к Новому средневековью. У разных больших и малых народов, заново перетасованных и разделенных на княжества, ханства, республики и королевства, есть, как и в Средние века прошлого тысячелетия, одно общее - поиск абсолюта, царства Божьего на земле. В новом мире ценятся роботы, компьютеры, только теперь взоры ищущих обращены к Республике Теллурии, к ее залежам волшебного металла "теллур", который якобы приносит счастье, однако по-разному влияет на психику людей.

Главные роли в спектакле по очереди играют директор "Таганки", актриса Ирина Апексимова, Дарья Авратиская, Александр Збруев, Игорь Миркурбанов, Сергей Чонишвили и другие. Также предполагается, что на сцену будет выходить Богомолов.