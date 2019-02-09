Музыка любимых композиторов Гранина звучала на концерте в честь его 100-летия в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Музыка Прокофьева и Бетховена, любимых композиторов писателя Даниила Гранина (1919-2017 годы), прозвучала на концерте в честь его столетия, который прошел в субботу вечером в Большом зале Петербургской филармонии. Ранее президент Владимир Путин подписал указ "Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения". Разработан большой план по празднованию юбилея писателя, отразившего в своей прозе пласты времени от эпохи Петра Великого до наших дней. Концерт официально открыл программу Года столетия Гранина.

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"Он прожил яркую достойную жизнь, как книгу, в которой было все - и блокада, и война, было и добро, и добрые хорошие поступки, и трудные дни", - отметил, выступая перед концертом, врио губернатора города Александр Беглов. Он сказал, что Гранин очень любил музыку и был частым гостем филармонии, и для концерта были выбраны произведения "прекрасных композиторов, которых он любил - Бетховена и Прокофьева". Академический симфонический оркестр под управлением известного дирижера и друга Даниила Гранина Мариса Янсонса исполнил Пятую симфонию Бетховена. При исполнении Концерта № 2 для фортепиано с оркестром Прокофьева, солистом выступил пианист Денис Мацуев. Ведущим концерта стал народный артист РФ Николай Буров. "Даниил Александрович Гранин - любимый писатель нескольких поколений, это классик отечественной литературы, известный авторитетный общественный деятель, его литературное наследие - это часть нашей культуры, наше национальное достояние", - подчеркнула присутствовавшая на концерте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что "востребованность и ценность всего того, что он создал, прошли испытание временем, и прошли испытание с честью, и Указ президента Путина об увековечении его памяти - подтверждение этому". Матвиенко отметила, что Гранин обладал не только талантом, но также гражданским мужеством, морально высокими качествами, он был человеком чести. Патриот родного города Одним из значительных проявлений гражданской позиции Даниила Гранина стало создание в сотрудничестве с Алесем Адамовичем "Блокадной книги", увидевшей свет в 1979 году. Матвиенко назвала судьбу "Блокадной книги" непростой и объяснила это тем, что "в то время не все хотели, чтобы общество знало суровую правду о блокадном Ленинграде, но Даниилу Александровичу удалось это преодолеть".