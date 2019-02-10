Власти Эрзурума планируют открыть музей Пушкина в доме, где останавливался поэт

АНКАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти города Эрзурума (административный центр одноименной провинции) планируют открыть музей Пушкина в доме, где останавливался поэт. Об этом рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

"Мне было очень и очень интересно в прошлом году посетить восточные районы Турции - провинции Карс и Эрзурум, потому что эти районы так тесно связаны с историей России и историей российско-турецких отношений. В Эрзуруме создается музей Александра Сергеевича Пушкина именно в том доме, где он, по приданию, провел ночь и описал это в своем "Путешествии в Эрзурум", - отметил дипломат, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС рассказать об интересном случае в его дипломатической практике за прошедший год.

"Этот музей создается усилиями мэрии и энтузиастов кафедры русского языка местного университета, помогаем им и мы. Я думаю, этот музей будет очень интересен не только местным жителям, но и туристам, которые посещают этот район. Он, к слову сказать, очень перспективен с точки зрения туризма как в горнолыжном плане, так и в плане знакомства с достопримечательностями", - сказал посол.

Ерхов также поделился впечатлениями от посещения Музея социалистического быта в Анталье. "Как человек, большая часть жизни которого прошла в условиях СССР, мне было очень трогательно видеть пионерскую форму, авоськи и другие экспонаты. На днях [11 февраля] там состоится открытие кабинета-музея Андрея Геннадьевича Карлова в присутствии его супруги Марины Михайловны. Мы им даже обещали оказать определенное содействие в пополнении экспозиции музея", - сказал он.

Российский посол также обратился к туристам, планирующим провести свой отпуск в республике. "Турция является очень интересной страной не только с точки зрения пляжного отдыха, который наши соотечественники так ценят, но и с точки зрения памятников истории и архитектуры. Предлагаю нашим туристам не забывать об этом, планируя поездки в эту замечательную страну", - подчеркнул Ерхов.

Пушкин совершил в 1829 году путешествие через Кавказ в сторону Персии, о чем рассказал в своих записках "Путешествие в Арзрум".