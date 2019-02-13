Жители Мордовии увидят спектакль по "Капитанской дочке" на эрзянском языке

САРАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Спектакль на эрзянском языке по произведению Александра Пушкина "Капитанская дочка" будет показан в рамках "Театральной недели" - фестиваля-конкурса лучших театральных постановок - номинантов премии главы республики Мордовия в области театрального искусства, рассказал ТАСС министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела региона Анатолий Чушкин. Фестиваль стартовал в Саранске в среду и продлится до 21 февраля.

"14 февраля Мордовский национальный драматический театр покажет спектакль на эрзянском языке "Капитанонь стирня" - это постановка по "Капитанской дочке" Пушкина. Мордовский национальный драматический театр - это национальный театр, одна из основных его задач - сохранение культуры мордовского народа. Авторы постановки взяли очень известное произведение и перевели на эрзянский язык. Это дает возможность детям, которые не так часто слышат мордовскую речь, услышать эрзянский язык в знакомых произведениях", - сказал Чушкин.

"Театральная неделя" проводится уже в пятый раз, и является одним из наиболее ярких событий в театральной жизни Мордовии. "В ведущих театрах Саранска идут показы лучших спектаклей из текущего репертуара на основе русской, зарубежной и национальной драматургии. Этот фестиваль театральный мир считает событием сезона", - отметил Чушкин.

За звание лучшего в этом году поборются помимо "Капитанонь стирня" балетный спектакль "Семь красавиц" и опера "Паяцы" музыкального театра имени Яушева, "Вельветовый кролик" детского центра театра и кино "Крошка", комедия "Кьоджинские перепалки" Государственного русского драматического театра и постановка по басням Крылова "Смех и не только" Государственного театра кукол Республики Мордовия. Лучший спектакль определит специально созданный экспертный совет. Предусмотрены премии по нескольким номинациям, в том числе, "лучшая работа режиссера", "лучшая мужская роль", "лучшая женская роль", "роль второго плана" и другим.

"2019 год объявлен президентом страны Годом театра, - напомнил министр. - Весь год будет насыщен красивыми театральными постановками, мы будем активно популяризировать классику. Мы также планируем с 29 марта по 5 апреля провести очередной фестиваль русских театров "Соотечественники", который проходит с 2006 года. За это время участие в фестивале уже приняли театры из стран СНГ, дальнего зарубежья, Казахстана, Израиля, Грузии, Дании, Белоруссии, Молдовы, Литвы, Эстонии, Германии, Украины и других стран", - рассказал Чушкин.