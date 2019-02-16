В Париже вручили премию за лучший перевод художественной литературы с русского языка

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Приз Russophonie за лучший литературный перевод с русского языка на французский получила в субботу переводчик и поэт Кристина Зейтунян-Белоус за работу над романом российского писателя Гриши Брускина "Прошедшее время несовершенного вида". Вручение награды состоялось в мэрии пятого округа Парижа в рамках салона Дни русской книги, который проходит во французской столице 16-17 февраля, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В списке номинантов на престижную премию, которая вручается уже в тринадцатый раз, в этом году также были Софи Бенеш за перевод романа Юрия Буйды "Вор, шпион и убийца", Мария-Луиза Бонак за перевод повести Павла Пепперштейна "Пражская ночь", Элен Анри за перевод книги Льва Рубинштейна "Большая картотека" и Фрер-Бертран Жоффрен за перевод работы Ольги Громовой "Сахарный ребенок".

Получая награду, Зейтунян-Белоус призналась, что такая честь стала для нее неожиданностью. Она зачитала отрывок из романа Гриши Брускина в своем переводе, а затем сам автор зачитал тот же отрывок в оригинале. В беседе с ТАСС писатель отметил, что Зейтунян-Белоус получила "совершенно заслуженную премию за замечательную работу". "Когда я читал перевод моей книги, который мне передала Кристина, у меня было впечатление, что это я написал эту книгу по-французски", - рассказал Брускин.

Салон Дни русской книги проводится во Франции уже в десятый раз. В этом году, по словам организаторов, основной концепцией фестиваля стали "литературные маршруты между Востоком и Западом". Среди участников книжного салона - известные русские и французские авторы, такие как Борис Акунин, Петр Алешковский, Саша Филиппенко, Василий Голованов, Кирилл Привалов, Михаил Тарковский, Седрик Гра и Ив Готье. Гости фестиваля могут посетить открытые лекции, круглые столы, послушать выступления авторов и ознакомится с новинками книжных издательств.

Дмитрий Кошко, президент ассоциации Франция-Урал, участвующей в организации салона, рассказал ТАСС, что всего в Днях русской книги в Париже принимает участие около 3 тыс. человек, как из числа гостей, так и из издательств. "Когда мы создали эту премию [Russophonie], мы обнаружили, что на французский с русского переводят очень много, примерно 50 книг в год, что гораздо больше, чем на английский. Рыночные правила, конечно, таким образом не соблюдаются, но это значит, что французы и франкоязычные больше интересуются российским духом, образом и творчеством. Просто из любопытства, из любви, что, конечно, стоит продолжать", - рассказал Кошко.

По его словам, организаторы премии мечтают о развитии мультиполярного мира. "Пять языков - мостов существует в мире. Это английский, французский, русский, испанский и португальский. Надо, чтобы русский язык сохранил место в этой пятерке", - подчеркнул президент ассоциации Франция-Урал.