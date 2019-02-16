Три мировые премьеры представили музыканты на гала-концерте фестиваля искусств в Сочи

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Три мировые премьеры были представлены зрителям в субботу на гала-концерте XII Зимнего международного фестиваля искусств, проходящего в Сочи.

Прозвучали сочинения бельгийского композитора Патрика де Клерка, пьеса для флейты, саксофона, трубы, тромбона и баяна с оркестром Валерия Воронова из Белоруссии и произведение китайского композитора Жии Ванга. Их исполнил художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет и оркестр "Солисты Москвы". Авторы всех премьер находились в зале и выходили на сцену после исполнения своих произведений.

Помимо этого, в этот день в Зимнем театре также звучала музыка Гайдна, Моцарта, в качестве солистов выступили бельгийская певица Лора Бинон (сопрано), скрипачка из Германии Михаэла Мартин, трубач Френк Кампос из США, а также артисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

"Спасибо за внимание и терпение. До следующих встреч, каждый день они у нас", - сказал по окончании гала-концерта Башмет.

О фестивале

XII Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 14 по 24 февраля. В его афише - выступление ведущих российских и зарубежных музыкантов: художественного руководителя смотра, альтиста и дирижера Юрия Башмета, его коллективов - камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", а также Всероссийского юношеского симфонического оркестра, бельгийской сопрано Лоры Бинон, испанского валторниста Хосе Висенте Кастелло, пианиста Дайджина Кима из Южной Кореи, скрипачки Михаэлы Мартин из Германии и ее коллеги Татьяны Самуил из Бельгии, трубача Френка Кампоса из США, пианиста Николая Луганского, солиста Национального балета Испании Серхио Берналя, лауреата двух премий "Грэмми", американской певицы и пианистки Дайаны Шур и многих других.

Фестиваль включает обширную образовательную программу. Кроме Школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни, его гостей ждут Международная музыкальная академия, лаборатория видео-арта и школа фотографии. Совместно с Европейской ассоциацией фестиваля пройдет цикл лекций "Фестивальные чтения". Впервые в рамках фестиваля работает "Школа драматургов".

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета за время своего существования стал главной зимней культурной площадкой России, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы, пресса, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

С 2011 года Сочинский фестиваль стал членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.

ТАСС выступает медиа-партнером XII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.