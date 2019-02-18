Мультсериал "Капризка" с пластилиновыми персонажами создадут в Перми до 2020 года

ПЕРМЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Творческая группа студии "Пластилин" в Перми создаст до конца 2020 года мультипликационный сериал из 24 эпизодов "Капризка" с пластилиновыми персонажами, который станет ремейком советского мультфильма. Об этом сообщил в понедельник журналистам сопродюсер мультсериала, член правления Союза кинематографистов России Павел Печенкин в ходе презентации первой серии "Капризки".

"Новый "Капризка" - это мультипликационный сериал из 24 эпизодов,каждый из которых будет длиться от четырех до шести минут. Планируем закончить работу к концу 2020 года. На создание первой серии затратили более 3 млн рублей", - сказал Печенкин.

По словам собеседника агентства, за основу многосерийного мультфильма взята сказка "Капризка" пермского писателя Владимира Воробьева, режиссером выступил Сергей Меринов. Впервые "Капризка" появилась на советских экранах в начале 1980-х годов - кукольный мультфильм снимали на студии "Пермьтелефильм", напомнил Печенкин. В создаваемом ремейке персонажи адаптированы к современности, пользуются гаджетами. Сценарий предстоящих серий пока не раскрывается, известно лишь, что действие будет происходить в Простореченске - вымышленном городе.

Авторы проекта планируют привлечь для создания мультсериала всех желающих с базовыми навыками рисования. Для этого в Перми создали школу анимации, набор в нее уже начался и продлится до конца марта, а занятия начнутся в апреле, рассказал куратор курса, кинорежиссер Денис Сапегин. "Нам нужно набрать 40 человек старше 14 лет, те, кто пройдет отбор, будут обучаться бесплатно, затем мы их трудоустроим. Занятия будут проходить два-три раза в неделю как онлайн, так и лично с преподавателями", - сказал он.

В планах создателей вывести новый мультсериал "Капризка" на мировой кинорынок, транслировать его по телевидению и в интернете.