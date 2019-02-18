Третьяковка получила в дар две картины художника Михаила Никонова

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея получила в дар две картины художника-шестидесятника Михаила Никонова "Игроки I" , "Игроки III". Церемония передачи состоялась в Новой Третьяковке на Крымском Валу в понедельник вечером, передает корреспондент ТАСС.

"Это действительно очень важное для нас событие. Важное потому, что компания "Нексиа Пачоли" передает в дар Третьяковской галерее две замечательные работы художника Михаила Федоровича Никонова. Художника, чье творчество очень важно для развития художественных идей последних десятилетий прошедшего века. Художника, представленного в Третьяковской галерее всего тремя работами", - сказала на церемонии передачи директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Она отметила, что среди гостей в зале присутствует брат Михаила Павел Никонов. "Один из моих любимых художников, творчество которого также представлено в Третьяковской галерее, на мой взгляд, недостаточно, увы", - добавила Трегулова. В числе гостей также и сын Михаила - музыкант Владимир Никонов.

В рамках долгосрочной программы "Меценаты и дарители - Третьяковской галерее", главный акцент в которой сделан на комплектовании фондов искусства XX-XXI веков, в 2018 году в коллекцию музея поступило значительное количество произведений - более 3 тыс. музейных предметов.

Михаил Федорович Никонов - старший из знаменитых братьев-художников Никоновых (младший - Павел Федорович), Михаил учился в Московской средней художественной школе (1940-1947 годы), а по ее окончании - в Московском государственном художественном институте им. Сурикова, в мастерской Ефанова (1947-1953 годы).

Был одним из инициаторов создания и участником известной "Группы девяти", выставки которой впервые прошли в Москве в 1960-м и в Ленинграде в 1961 году. Многие из них, и в том числе Никонов, в своем творчестве опирались на живописную традицию художников группы "Бубновый валет". В 1980-е годы, к которым относятся переданные в дар музею картины "Игроки I", "Игроки III", в работах художника было сильно выражено социальное звучание. Картины были созданы художником в период наибольшего творческого подъема.