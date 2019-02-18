Первый канал покажет телевизионную версию церемонии "Оскар"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первый канал покажет 25 февраля в полночь телевизионную версию церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба телеканала.

"Первый канал представляет телевизионную версию американской церемонии вручения кинопремий "Оскар", которая в этом году проводится уже в 91-й раз", - говорится в сообщении. Там уточняется, что показ состоится 25 февраля в полночь.

91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты были объявлены 22 января 2019 года.

Главными претендентами считаются кинокартины "Рома" и "Фаворитка" (выдвинуты по 10 различным категориям). Также на получение статуэтки будут претендовать фильмы "Звезда родилась" и "Власть" (по восемь номинаций), "Черная пантера" (семь), "Черный клановец" (шесть), а также "Богемская рапсодия" и "Зеленая книга" (пять).

Церемония вручения премии "Оскар" будет показана более чем в 225 странах мира.