Пользователи "Кинопоиска" назвали "Богемскую рапсодию" главным претендентом на "Оскар"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Портал "Кинопоиск" проанализировал интерес зрителей к фильмам, номинированным на "Оскар - 2019", и пришел к выводу, что картина "Богемская рапсодия" наиболее популярна у пользователей портала, сообщает во вторник пресс-служба "Кинопоиска".

"Аналитики "Кинопоиска" представили, кто получил бы "Оскар" в этом году, если бы победу присуждали номинантам, страницы которых пользователи посещают чаще всего. Победителей определяли по числу посещений страниц номинантов на "Кинопоиске" <...> В номинации "Лучший фильм" победитель намного опередил своих конкурентов. На страницу "Богемской рапсодии", например, заходили в два с лишним раза чаще, чем на страницу фильма "Звезда родилась", который занял второе место по числу посещений", - говорится в сообщении.

По данным портала, "Оскар" за лучший анимационный фильм должен получить "Человек-паук: Через вселенные", статуэтку за лучшую мужскую роль - Рами Малек, лучшей актрисой названа Мелисса МакКарти, а награду за лучшую режиссуру, по версии пользователей, получит Йоргос Лантимос.

По словам главного редактора "Кинопоиска" Елизаветы Сургановой, предсказать победителя в главной номинации "Оскара" непросто из-за сложной процедуры голосования.

"За лучший фильм голосуют все члены Академии, а их более 7 тыс. При этом они не выбирают одну картину, а расставляют все фильмы от лучших к худшим, потом фильм, который меньше всего академиков признали лучшим, исключают из гонки. Отданные за него голоса уходят к фильмам, которые эти академики поставили на второе место. И так продолжается до тех пор, пока не будет выбран один фильм", - отмечает Сурганова.