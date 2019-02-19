Пользователи "Кинопоиска" назвали "Богемскую рапсодию" главным претендентом на "Оскар"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Портал "Кинопоиск" проанализировал интерес зрителей к фильмам, номинированным на "Оскар - 2019", и пришел к выводу, что картина "Богемская рапсодия" наиболее популярна у пользователей портала, сообщает во вторник пресс-служба "Кинопоиска".
"Аналитики "Кинопоиска" представили, кто получил бы "Оскар" в этом году, если бы победу присуждали номинантам, страницы которых пользователи посещают чаще всего. Победителей определяли по числу посещений страниц номинантов на "Кинопоиске" <...> В номинации "Лучший фильм" победитель намного опередил своих конкурентов. На страницу "Богемской рапсодии", например, заходили в два с лишним раза чаще, чем на страницу фильма "Звезда родилась", который занял второе место по числу посещений", - говорится в сообщении.
По данным портала, "Оскар" за лучший анимационный фильм должен получить "Человек-паук: Через вселенные", статуэтку за лучшую мужскую роль - Рами Малек, лучшей актрисой названа Мелисса МакКарти, а награду за лучшую режиссуру, по версии пользователей, получит Йоргос Лантимос.
По словам главного редактора "Кинопоиска" Елизаветы Сургановой, предсказать победителя в главной номинации "Оскара" непросто из-за сложной процедуры голосования.
"За лучший фильм голосуют все члены Академии, а их более 7 тыс. При этом они не выбирают одну картину, а расставляют все фильмы от лучших к худшим, потом фильм, который меньше всего академиков признали лучшим, исключают из гонки. Отданные за него голоса уходят к фильмам, которые эти академики поставили на второе место. И так продолжается до тех пор, пока не будет выбран один фильм", - отмечает Сурганова.
91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес). Номинанты были объявлены 22 января 2019 года. Главными претендентами считаются кинокартины "Рома" и "Фаворитка" (выдвинуты по 10 различным категориям). Также на получение статуэтки будут претендовать фильмы "Звезда родилась" и "Власть" (по восемь номинаций), "Черная пантера" (семь номинаций), "Черный клановец" (шесть номинаций), а также "Богемская рапсодия" и "Зеленая книга" (пять номинаций). Первый канал покажет 25 февраля в полночь телевизионную версию церемонии вручения премии.