Фестиваль "Золотая маска" открывает в Москве программу "Маска плюс"

Собеседница агентства подчеркнула, что внеконкурсная программа "Маска плюс" дополняет основную конкурсную программу "Золотой маски" яркими, нестандартными работами, отобранными кураторами программы в городах России. В этом году в Москву приедут театры из Ижевска, Казани, Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Шарыпово, Южно-Сахалинска, Ярославля, которые привезут 15 спектаклей, а в общей сложности в рамках "Маски плюс" состоится 35 показов, уточнили в пресс-службе "Золотой маски".

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Фестиваль Российской национальной театральной премии "Золотая маска" открывает в среду в Москве внеконкурсную программу "Маска плюс". В этом проекте представлены спектакли, не включенные в основной конкурс, но дошедшие до финала, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски", отметив, что в общей сложности в афишу "Маски плюс" вошли 15 спектаклей из девяти российских городов.

Афиша "Маски плюс"

Откроет программу "Маски плюс" 20 февраля спектакль "Медея" Театра им. Ленсовета в постановке Евгении Сафоновой, которая рассказывает древнюю историю мести и человеческого крушения на пределе возможного. Дважды в афише стоит название "Собачье сердце", но представят спектакли по роману Михаила Булгакова разные театры и режиссеры - Краевой театр драмы из Хабаровска и режиссер Николай Русский и Чехов-центр из Южно-Сахалинска, где спектакль поставил Олег Еремин.

Зрители смогут увидеть спектакль "Свидетельские показания", поставленный лауреатом "Золотой маски" 2018 года Семеном Александровским в Красноярском "Театре на крыше". Театр "Старый дом" из Новосибирска покажет спектакль "Sociopath / Гамлет" в постановке Андрея Прикотенко, а Театр драмы им. Ф. Волкова из Ярославля - моноспектакль "Пилорама плюс" режиссера Елизаветы Бондарь, где артист Виталий Даушев исполняет сразу несколько ролей.

Есть в афише и спектакль-променад - это "Время роста деревьев" по пьесе Михаила Дурненкова, поставленной режиссером Региной Саттаровой в Творческой лаборатории "Угол" из Казани. Спектакль по ставшей уже популярной пьесе Андрея Иванова "С училища" покажет Драматический театр из Шарыпово, где над ним работала Снежанна Лобастова. Ижевский Молодежный театр "Les Partisans" привезет "Деликатес. Удмуртская история преступлений", поставленный на основе документальной пьесы Миши Соловьева.

Санкт-Петербургские театральные коллективы представляют в афише "Маски плюс" сразу несколько спектаклей. Постановку для семейного просмотра "Цацики идет в школу" режиссера Юлии Каландаришвили привезет в Москву театр "Суббота". А коллектив под названием "Театр. На вынос" покажет спектакль "Abuse Opera", театр "Организмы" представит андеграундное "Ноу Шоу", смесь декламации, рэпа, драматической игры и танцев, в котором режиссерами и исполнителями выступают Саша Бянкин, Вова Антипов, Саша Серов.

По мнению критиков, несомненный интерес публики вызовет спектакль, который будет сыгран за четыре дня 16 раз, и каждый показ только для трех зрителей, Это "Завтрак для чемпионов" по Курту Воннегуту Театральной площадки "Скороход", где в качестве режиссера и художника по костюмам выступает Таня Вайнштейн. Завершит программу "Маски плюс" спектакль "Лицо Земли", который поставила Евгения Сафонова в Санкт-Петербургском ТЮЗе им. Брянцева.

Альтернативный взгляд

Как считают кураторы программы, "содержательная и формальная пестрота и всеохватность нынешней "Маски плюс" связана не только с большим количеством спектаклей и различием режиссерских взглядов, но и со значительным присутствием независимых театральных площадок, не обремененных ориентацией на государственное задание и иные ограничители".

"Угол", "Организмы", "Театр. На вынос", "Les Partisans", "Скороход", "Театр на крыше" появились всего несколько лет назад, но уже предъявляют альтернативный взгляд на существование российского театра", - пояснили в пресс-службе "Золотой маски". - Это творческие группы, которым не нужны большие бюджеты и стационарные площадки. Они адаптируют природное и урбанистическое пространство (лес, универмаг, лофт) к замыслу спектакля, живут по принципу контекстного искусства. И их программная свобода напрямую конвертируется в арт-практики с их коммуникативной природой".

В пресс-службе фестиваля также сообщили, что "Маска плюс" традиционно не ограничивается показом спектаклей. Уже много лет после каждого спектакля кураторы проводят обсуждения со зрителями. Также ежегодно проводятся профессиональные дискуссии, направленные на обмен опытом и укрепление контактов между театральными профессионалами, в частности, 1 марта в рамках "Маски плюс" и программы Академических разговоров Института театра и Электротеатра состоится дискуссия "10 YEARS CHALLENGE. Чем запомнятся 2010-е". 11 марта в рамках "Маски плюс" пройдет Круглый стол по проблемам театров из малых городов России, в котором примут участие руководители более чем 20 театров.

Кроме "Маски плюс", в числе внеконкурсных программ "Золотой маски" также значатся "Детский weekend", "Золотая маска" в кино", "Золотая маска" в городе", проекты "Институт театра" (для молодых театральных профессионалов) и "Russian case", адресованный зарубежным продюсерам и критикам.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.