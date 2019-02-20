В США завершился последний этап определения лауреатов "Оскара"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Последний этап голосования для определения лауреатов премии "Оскар" завершился во вторник вечером в США. Как отметил интернет-портал Deadline Hollywood , в голосовании имели право участвовать 7902 члена Американской академии киноискусств. В 2019 году голосование впервые проходит на специальном сайте, хотя часть членов академии могла заполнить бюллетень и отослать его по почте. В прошлом, напомнил Deadline Hollywood, в последний день голосования в штаб-квартиру компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которая подводит итоги голосования, в последний день поступало до 500 бюллетеней.

Премия присуждается в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший режиссер", актерские номинации за главные роли и роли второго плана, "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и другие. В ходе первого этапа голосования, проводившегося с 7 по 14 января, представители 17 профессиональных гильдий - актеры, режиссеры, операторы, сценаристы и другие деятели кино - выбирали кандидатов на "Оскар" в своих категориях. Теперь в каждой из этих номинаций должны быть определены лауреаты.

В этом году в номинации "Лучший фильм" выдвинуты восемь картин: "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), "Зеленая книга" (Green Book) постановщика Питера Фаррелли, "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли, "Власть" (Vice) Адама Маккея, фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера, "Фаворитка" (The Favourite) Йоргоса Лантимоса и "Рома" (Roma) Альфонсо Куарона. По прогнозам кинокритиков, наибольшие шансы на получение статуэтки - у "Ромы", повествующей о судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах, и у мелодрамы "Звезда родилась", рассказывающей о любви известного исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы.

В номинации "Лучший режиссер" в этом году на "Оскара" претендуют Куарон ("Рома"), Ли ("Черный клановец"), Лантимос ("Фаворитка"), Маккей ("Власть"), а также польский режиссер Павел Павликовский ("Холодная война", Cold War). Агентство Associated Press называет фаворитами Куарона и Ли. Такой же прогноз у интернет-портала Goldderby.com, который оценивает шансы на победу Куарона как 31 к 10, у Ли они чуть ниже - 39 к 10, а третью строчку в списке фаворитов занимает Лантимос - 9 к 2.

91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Первая церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в отеле Hollywood Roosevelt и продолжалась всего 15 минут. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, причем все победители были объявлены за три месяца до награждения. Первым обладателем приза стал немецкий актер Эмиль Яннингс, а первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма Уильяма Уэллмана "Крылья" (1927). С 1941 года карточки с именами лауреатов запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.

Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, вес - 3,85 кг. Награда выполнена из сплава олова и сурьмы, покрытого 24-каратным золотом. Со времени самой первой церемонии присуждения наград Американская академия киноискусств вручила уже 8140 "Оскаров".