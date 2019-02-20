Третьяковка открыла предпродажу билетов на выставку Репина

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Третьяковская галерея открыла предпродажу билетов на масштабную выставку работ Ильи Репина, которая пройдет с 16 марта по 18 августа 2019 года. Об этом проинформировала в среду пресс-служба галереи.

"Спешим сообщить, что мы открыли предварительную продажу билетов на выставку "Илья Репин", которая пройдет в Новой Третьяковке с 16 марта по 18 августа 2019 года", - говорится в сообщении. Билеты доступны на сайте галереи и в кассах музея.

На выставке покажут лучшие работы художника, созданные с начала 1870-х по конец 1920-х годов. Экспозиция, которая расположится на трех этажах в самых крупных выставочных залах галереи, включит более 170 живописных полотен и более 130 графических работ из 26 музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний. Помимо широко известных картин ("Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"), для выставки отобраны малоизвестные произведения.

Важным событием в галерее называют экспонирование крупноформатного полотна "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…" из собрания Государственного Русского музея.

"Выставка в Третьяковской галерее даст начало серии проектов, посвященных юбилею художника", - отмечается в сообщении. Они пройдут в России, Финляндии и Франции и позволят современному зрителю познакомиться с творчеством мастера, во многом определившего пути развития русской живописи второй половины XIX - начала ХХ века.