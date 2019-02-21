Чехов, Гоголь и Толстой: где посмотреть любимую классику

Многие театры стремятся привлечь молодую аудиторию современными технологиями — онлайн-трансляциями на экраны, квадрокоптерами и гаджетами, которые режиссеры любят вручать своим героям. Но, несмотря на это, традиционный театр, где главное — это игра актеров, классический сюжет любимого автора, а декорации выполнены в соответствии с эпохой, все еще жив и привлекает к себе внимание. Как справедливо замечают режиссеры, классика будет актуальна всегда. Ее смыслы и идеи находят отражение в современной жизни, ведь противостояние художника и общества, неразделенная любовь или одиночество — это вечные темы, с которыми люди сталкиваются в любую эпоху. "Мастер и Маргарита" в МХТ им. Чехова В Московском Художественном театре им. Чехова умело совмещают классику и ее современное прочтение. Это одна из немногих площадок, где идет спектакль "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова.

Описание Спектакль "Мастер и Маргарита" режиссера Яноша Саса в МХТ им. А.П. Чехова © Александр Куров/ТАСС

Действие на сцене немного актуализировано: Понтий Пилат одет как современный политик, Левий Матвей — в строгом костюме, Гелла — в корсете (хотя ведьма, очевидно, может быть вне времени и носить вообще все, что ей заблагорассудится). Еще там есть видеокамеры, мобильные телефоны — так текст получил новую, более осовремененную, жизнь. Но тем не менее главная канва произведения сохранена — все персонажи на месте, символика автора (например, буква "М") — тоже. Режиссер Янош Сас с особой осторожностью работал с текстом.

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Кроме того, там идут интерпретации Николая Гоголя ("Женитьба" режиссера Игоря Золотовицкого, где Юрий Стоянов исполнил одну из ведущих ролей, — постановку хвалят именно за актеров) и Льва Толстого (например, "Крейцерова соната"). Главную роль в последней исполняет Михаил Пореченков. Выступив в необычном для себя амплуа — неуравновешенного человека, почти психопата, он очаровал как зрителей, так и критиков. Это спектакль о безграничном, чистом и искреннем чувстве, внутри которого назревают непонимание, конфликт, что сложно представить между двумя любящими сердцами. "Евгений Онегин" в Театре имени Вахтангова В Вахтанговском театре идет много классических постановок. Например, хореографический спектакль по роману Льва Толстого "Анна Каренина". Или драма Лермонтова "Маскарад" с Евгением Князевым. Но самой запоминающейся может стать постановка "Евгения Онегина" в интерпретации режиссера Римаса Туминаса.

Описание Спектакль "Евгений Онегин" в Театре имени Евг. Вахтангова © Александра Мудрац/ТАСС

Декораций минимум, сцена почти пустая, много пространства, которое только увеличивает огромное зеркало (оно выполняет функцию задника). Зато актеров — больше, чем может показаться. Например, текст монологов делят между собой два Онегина. Один из них, пожилой, начинает повествование: он будто вспоминает дела давно минувших дней, рассказывает зрителям о своей юношеской любви. Параллельно с ним на сцене действует молодой Евгений, который подает голос в диалогах с Татьяной и Ленским. Но несмотря на это, постановка Туминаса довольно традиционна — она сохраняет внутри себя пушкинский замысел, режиссер даже использует музыку Чайковского, которая довольно близка настроениям романа. Чайковский в Большом театре Главный музыкальный театр страны частенько восстанавливает сценические шедевры, которым может быть больше 50 лет. Например, в репертуаре есть опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов", премьера которой состоялась в 1948 году, с шедевральными костюмами и монументальными декорациями.

Описание Опера "Борис Годунов" в Большом театре © Валерий Шарифулин/ТАСС

Кроме того, в театре можно посмотреть одну из самых русских опер — "Черевички" Петра Чайковского, в основе сюжета которой повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

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Почувствовать мистику и чертовщину главной ночи в году можно в любое время: благодаря фантастическим декорациям и костюмам, а также музыке композитора вы легко перенесетесь в атмосферу вечеров на хуторе близ Диканьки. Больше всего в классическом репертуаре театра балетов. Например, "Коппелия" Лео Делиба, "Дама с камелиями" на музыку Фредерика Шопена, "Жизель" Адольфа Адана и "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Это классический балет в постановке Юрия Григоровича — легендарного хореографа, который был главным балетмейстером (а потом и художественным руководителем балетной труппы) театра в течение 30 лет. Легенды "Ленкома" Пожалуй, Московский театр "Ленком" — единственная в своем роде площадка, которая сохранила немыслимое количество спектаклей. Более 20 лет на сцене идет "Безумный день, или Женитьба Фигаро", которую создатели посвятили памяти актера Андрея Миронова ("14 августа 1987 года во время гастролей Московского театра сатиры в городе Риге в финале последнего монолога артист потерял сознание и умер на сцене в костюме Фигаро").

Описание Мюзикл "Юнона и Авось" в театре "Ленком" © Александр Куров/ТАСС

Самым любимым и прославленным спектаклем, безусловно, является мюзикл "Юнона и Авось", который композитор Александр Рыбников написал специально для театра. Премьера состоялась в 1981 году, и с тех пор в постановке сменился не один артист — в театр каждый год приходят молодые талантливые актеры, а играть в этом спектакле для многих большая ответственность, ведь там нужно показать не только свои драматические, но и музыкальные данные. К слову, несмотря на такую консервативность театра, там, чуть ли не в единственном, существуют трансляции спектаклей. Купить промо-код можно прямо на сайте, а наслаждаться искусством — в удобном для себя положении. Жемчужины Санкт-Петербурга и "Золотая маска" Михайловский театр Северной столицы, равно как и Большой, старается сохранить свой классический репертуар. Одной из красивейших и старейших постановок площадки является опера Джузеппе Верди "Травиата", премьера которой состоялась в 1995 году.

Описание Опера Джузеппе Верди “Травиата” в постановке Михайловского театра © Николай Круссер

Композитор считается мастером выражения человеческих чувств в музыке, поэтому неудивительно, что его оперы — одни из самых популярных во всем мире. История несчастной любви куртизанки Виолетты Валери и молодого юноши Альфреда Жермона в театре предстает в темных и мрачных тонах: сама главная героиня, хоть и в шикарном, черном, траурном платье, будто предчувствует трагический финал, когда сердце ее разорвется от одиночества. На сцене Большого драматического театра им. Товстоногова идут "Три сестры" по пьесе Антона Чехова. Режиссер спектакля Владимир Панков представляет события как ретроспективу, воспоминания: Ольгу, Машу и Ирину играют по две актрисы разных возрастов.

Описание Спектакль "Три сестры" Большого драматического театра им. Товстоногова © Стас Левшин

Получается, наряду с юными девушками зритель видит и взрослых, зрелых женщин, для которых эти события уже стали воспоминаниями. Эту интерпретацию пьесы (к которой, кажется, так или иначе обращаются все режиссеры) отличает музыка, которая непрерывно звучит в спектакле. У некоторых героев даже есть свои музыкальные лейтмотивы. Как показала премия "Золотая маска" в этом году, классика и современные тексты пользуются одинаковой популярностью (соотношение номинантов почти 1:1). Поэтому в Москве этой весной есть возможность увидеть лучшие региональные спектакли с классическим сюжетом.

Описание Балет “Корсар” воронежского Театра оперы и балета © Александр Самородов