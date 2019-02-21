Пианист Юрий Розум даст старт фестивалю в честь своего юбилея

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Юрий Розум в пятницу откроет фестиваль, посвященный своему юбилею, - маэстро исполняется 65 лет. Вместе со своими учениками пианист даст концерт в Архиповском музыкальном салоне в Москве, сообщил юбиляр корр. ТАСС.

"Начало юбилейному фестивалю будет положено в День рождения. Поскольку в этот же день родился Шопен (Фридерик Шопен родился в 1810 году), моя часть концерта будет посвящена этому композитору. В другой части вечера студенты и стипендиаты благотворительного фонда готовят мне сюрприз", - рассказал Розум.

Музыкант признался, что намеренно выбрал для открытия праздничной концертной серии небольшую площадку, рассчитанную всего на 180 мест. "Хочу, чтобы шло от малого к большому: следующий концерт фестиваля уже пройдет с оркестром в Октябрьском зале 27 марта", - отметил пианист. 29 мая маэстро будет принимать поздравления звездных друзей на сцене зала "Зарядье".

Фестиваль искусств "Звездный", который Розум в апреле проведет уже в 15-й раз для юных талантов Подмосковья, также станет частью юбилейных торжеств маэстро. Кроме того, в праздничном гастрольном графике музыканта записаны Сатка Челябинской области, где уже три школы носят его имя, Калуга, Севастополь и города Азербайджана, Армении, Германии, Казахстана и Мальты.

Есть что отметить

Юбиляр подчеркнул, что в этом году отмечает сразу несколько "красивых" дат. Причем менее всех для него важна возрастная. "Я совершенно не ощущаю себя на эту дату, даже на ее половину, - заметил Розум. - Знаковая дата - 45 лет на сцене, тогда состоялся мой первый московский концерт, в дуэте с моим отцом, тогда еще заслуженным артистом РСФСР Александром Розумом (в 1978 году ему было присвоено звание "Народный артист РСФСР" - прим. ТАСС)".

Другим важным событием для Розума станет 25-летие благотворительной деятельности, хотя она и началась с трагедии - сгорел семейный дом пианиста. Именно тогда музыкант понял, как важно помогать другим. Он начал с таких же погорельцев на Урале, отдав им весь гонорар. Спустя десять лет Розум стал помогать талантливым молодым музыкантам, основав специальный фонд.

"Еще когда я гастролировал с папой по Советскому Союзу, видел, что талант, не будучи поддержанным, направленным, начинал сам себя губить. Талант - это яркий путь как вверх, так и вниз. И надо быть рядом в проблемные моменты, вдохновить. Тогда происходят чудеса", - уверен Розум.

За 15 лет Фонд Юрия Розума при поддержке меценатов раздал около тысячи стипендий. Одним из первых, кто получил такую помощь, стал Даниил Трифонов, а в 2018 году пианист был удостоен премии "Грэмми". В перечне тех, кого "открыл" Розум, также классический и джазовый пианист и вокалист Олег Аккуратов.

"Мой друг, который поддерживал Олега Аккуратова, услышал его через пару лет на фестивале. Он позвонил мне и сказал, что не сделал в своей жизни ничего лучше, чем поддержка этого музыканта. У нас ведь дело долгое, это не просто привезти лекарства или игрушки, что тоже важно. У нас долгосрочная программа, результаты которой видны лишь спустя годы, но они всегда видны, потому что отбор у нас серьезный, и случайных ребят нет", - отметил Розум.

О Розуме

Юрий Розум родился в Москве в семье баритона Александра Розума и дирижера-хормейстера Академического хора русской песни радио и телевидения России Галины Рождественской. Окончил Московскую консерваторию по классу профессоров Евгения Малинина и Льва Наумова.

Сегодня в репертуаре маэстро более 30 сольных программ из произведений выдающихся композиторов классиков и романтиков, 20 концертов для фортепиано с оркестром, а также множество камерных ансамблей. Маэстро много гастролирует, выступая в самых престижных залах России и зарубежья. В среднем он дает 100 концертов и 50 мастер-классов в год.

Также Розум преподает в Российской академии музыки им. Гнесиных и Московском государственном институте музыки им. Шнитке.