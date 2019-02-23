Медведев поздравил композитора Крылатова с 85-летием

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, композитора Евгения Крылатова с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства РФ.

"Вы замечательный композитор, обладающий уникальным мелодическим талантом, - говорится в послании. - Ваши произведения слушатели узнают мгновенно, с первых же нот. В них всегда - особый мир, светлый и гармоничный, наполненный яркими чувствами и эмоциями, искренностью и душевной теплотой".

По словам Медведева, многие произведения Крылатова "давно вышли за рамки киноэкрана, обрели собственную жизнь, стали поистине "крылатыми".

Евгений Крылатов сочинил музыку к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Каникулы в Простоквашино", "Умка", "Дед Мороз и лето". Он также написал более 100 произведений для постановок Малого театра, Театра Киноактера, драматической и музыкальной сцены.