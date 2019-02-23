В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения "Оскаров"

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Вручение наград Американской академии киноискусств в 91-й раз пройдет в воскресенье в Лос-Анджелесе на сцене Dolby Theatre. В 15:30 по времени тихоокеанского побережья США (02:30 мск 25 февраля) начнутся репортажи с "красной дорожки", а саму церемонию с 17:00 по времени тихоокеанского побережья (04:00 мск 25 февраля) будет вести телекомпания ABC.

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Впервые за последние 30 лет у церемонии не будет единого ведущего и не прозвучит традиционный вступительный монолог, поскольку в начале декабря комедийный актер Кевин Харт отказался от роли ведущего после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии. Последний раз вручение "Оскаров" без ведущего происходило в 1989 году, когда вместо вступительных слов был показан 11-минутный музыкальный киносюжет. В 1958 году церемонию вели сразу четверо ведущих, в 1987 году их было трое. Представлять лауреатов будут актеры, удостоенные наград в прошлом - Фрэнсис Макдорманд, Гэри Олдман, Сэм Рокуэлл, а также Хелен Миррен, Дэниел Крейг, Майкл Китон, Бри Ларсон и ряд других известных актеров и актрис. Имена победителей прозвучат со сцены, заново оформленной в золотистых тонах по проекту дизайнера Кевина Коринса, оформлявшего на Бродвее мюзиклы "Гамильтон" и "Дорогой Эван Хансен". Внесены изменения и в порядок презентации кинолент, претендующих на "Оскар" в номинации "Лучший фильм". В прошлом году трейлеры фильмов-номинантов были сведены в один четырехминутный видеосюжет, который был показан непосредственно перед объявлением победителя. По данным интернет-портала Entertainment, на предстоящей церемонии с рассказом о каждом из восьми фильмов, выдвинутых на премию, будет выступать кто-то из деятелей, не имеющих отношения к миру кино, например, испортсменка Серена Уильямс. "Рома" против "Зеленой книги" В номинации "Лучший фильм" выдвинуты восемь картин, в том числе "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), "Зеленая книга" (Green Book) постановщика Питера Фаррелли, "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли, "Власть" (Vice) Адама Маккея, фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера, "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса и "Рома" (Roma) мексиканца Альфонсо Куарона.

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По прогнозам информационного агентства Associated Press, наибольшие шансы на статуэтку имеют "Рома" - черно-белая кинолента, повествующая о драматичной судьбе мексиканской семьи в 1970-х с Ялицей Апарисио, Мариной де Тавира, Карлосом Перальта и Марко Графом в главных ролях, а также мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born) - рассказ о любви известного исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы, где Брэдли Купер и Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта) сыграли главные роли. Интернет-портал Variety в числе фаворитов тоже называет "Рому", однако считает, что сильную конкуренцию этой ленте может составить лента американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book), уже отмеченная Национальным советом кинокритиков как лучший фильм уходящего года. Он рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году, которые пользуются так называемой "Зеленой книгой", где указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли в картине сыграл Вигго Мортенсен, которого Национальный совет кинокритиков назвал лучшим актером, а также Махершала Али и Линда Карделлини. Интернет-портал Goldderby.com прогнозирует, что шансы "Ромы" на победу в номинации "Лучший фильм" составляют 4 к 1 и повышаются, у "Зеленой книги" - шансы 11 к 2 и также повышаются, а у ленты "Черный клановец" (BlacKkKlansman) режиссера Спайка Ли о противостоянии темнокожего полицейского и его напарника с преступной группировкой, шансы 7 к 1, и они снижаются. Лучший режиссер: Куарон и Ли в фаворитах В номинации "Лучший режиссер" в нынешнем году за "Оскар" борются Альфонсо Куарон ("Рома"), Спайк Ли ("Черный клановец"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Адам Маккей ("Власть"), а также польский режиссер Павел Павликовский ("Холодная война", Cold War). Агентство Associated Press считает фаворитами Альфонсо Куарона и Спайка Ли. Таков же прогноз Goldderby.com, который оценивает шансы на победу Куарона как 31 к 10, у Ли они чуть ниже - 39 к 10, а третью строчку в списке фаворитов занимает Йоргос Лантимос (9 к 2). Variety также называет в числе фаворитов Куарона и Ли, но при этом отмечает достаточно высокие шансы на победу Брэдли Купера. Интернет-портал CNet.com считает, что Спайк Ли может стать первым темнокожим американским кинорежиссером, чьи заслуги будут отмечены "Оскаром". По оценкам кинокритиков с этого интернет-ресурса, есть "хорошие шансы" на то, что члены Американской академии киноискусств отдадут голоса ему, а не Куарону, который может получить награды в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая операторская работа". Актерские номинации В число номинантов на "Оскар" в категории "Лучшая актриса" вошли Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта) за роль в ленте "Звезда родилась", Гленн Клоуз ("Жена", The Wife), Оливия Колман ("Фаворитка"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?) и Ялица Апарисио ("Рома").

Клоуз ранее в этом месяце получила премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса в драматическом фильме", и портал Goldderby.com отдает ей предпочтение, оценивая ее шансы на победу как 31 к 10, причем эти шансы, по мнению кинокритиков, растут. Шансы Оливии Колман оцениваются ниже - 4 к 1, как и шансы Леди Гага, хотя Клоуз и Леди Гага ранее разделили премию "Выбор критиков" в категории "Лучшая актриса". Претендентами на "Оскар" в категории "Лучший актер первого плана" названы Кристиан Бэйл ("Власть"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности", At Eternity's Gate) и Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"). Малек ранее был отмечен премией "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драматическом фильме", а Бэйл был удостоен этой же награды в номинации для актеров в комедии или мюзикле, а также главной актерской премии "Выбор критиков". Variety считает наиболее вероятным победителем Рами Малека, но в то же время отмечает, что сильную конкуренцию ему составил Кристиан Бэйл. Звездный состав исполнителей песен Поскольку "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера о пути к успеху группы Queen и ее выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991) выдвинута в числе претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм", организаторы церемонии пригласили выступить со сцены Dolby Theatre группу Queen и вокалиста Адама Ламберта.