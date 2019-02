В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения "Оскаров"

В номинации "Лучший фильм" выдвинуты восемь картин, в том числе "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), "Зеленая книга" (Green Book) постановщика Питера Фаррелли, "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли, "Власть" (Vice) Адама Маккея, фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера, "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса и "Рома" (Roma) мексиканца Альфонсо Куарона.

В число номинантов на "Оскар" в категории "Лучшая актриса" вошли Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта) за роль в ленте "Звезда родилась", Гленн Клоуз ("Жена", The Wife), Оливия Колман ("Фаворитка"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?", Can You Ever Forgive Me?) и Ялица Апарисио ("Рома").

По прогнозам информационного агентства Associated Press , наибольшие шансы на статуэтку имеют "Рома" - черно-белая кинолента, повествующая о драматичной судьбе мексиканской семьи в 1970-х с Ялицей Апарисио, Мариной де Тавира, Карлосом Перальта и Марко Графом в главных ролях, а также мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born) - рассказ о любви известного исполнителя в стиле кантри и молодой начинающей певицы, где Брэдли Купер и Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта) сыграли главные роли. Интернет-портал Variety в числе фаворитов тоже называет "Рому", однако считает, что сильную конкуренцию этой ленте может составить лента американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая книга" (Green Book), уже отмеченная Национальным советом кинокритиков как лучший фильм уходящего года. Он рассказывает о реальной истории путешествия джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году, которые пользуются так называемой "Зеленой книгой", где указаны безопасные места для афроамериканцев. Главные роли в картине сыграл Вигго Мортенсен, которого Национальный совет кинокритиков назвал лучшим актером, а также Махершала Али и Линда Карделлини.

По данным портала Entertainment, с выдвинутой на "Оскар" песней Shallow из мелодрамы "Звезда родилась" (A Star is Born, 2018), которая также числится в списке претендентов на главный приз, выступят снявшиеся в этом фильме в главных ролях Леди Гага и Брэдли Купер. Исполнительница Бетт Мидлер сообщила, что исполнит выдвинутую на "Оскар" песню The Place Where Lost Things Go из фильма режиссера Роба Маршалла "Мэри Поппинс возвращается" (Mary Poppins Returns, 2018), а дуэт Джиллиан Уэлч и Дэвида Роулингса исполнит песню When a Cowboy Trades His Spurs for Wings из фильма режиссеров Итана и Джоэла Коэнов "Баллада Бастера Скраггса (The Ballad of Buster Scruggs, 2018).

В то же время хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар и певица SZA (Сиза) отказались выступать на церемонии с песней All the Stars из фильма "Черная пантера" (Black Panther). По данным интернет-портала Variety, у дуэта возникли "проблемы с логистикой". Других исполнителей для исполнения этой песни, по данным осведомленного источника, в самый канун церемонии подобрать не удалось.

Без участия России

Российско-казахстанская лента "Айка" (Ayka, выдвигалась от Казахстана) режиссера Сергея Дворцевого не попала в список претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". В число лент, которые поборются за награду в этой категории вошли фильмы "Капернаум" (Capernaum, Ливан), "Рома" (Мексика), "Холодная война", (Польша), "Работа без авторства" (Never Look Away, Германия) и "Магазинные воришки" (Shoplifters, Япония).

По прогнозам Variety, победу в этой номинации может одержать "Рома", однако конкуренцию ленте мексиканского режиссера может составить лента поляка Павла Павликовского "Холодная война" (Cold War) - история любви музыканта и певицы на фоне обострения холодной войны между Западом и странами социалистического лагеря. Действие фильма, в котором снялись Иоанна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц и Агата Кулеша, разворачивается в 50-60-е годы XX века.

Портал Goldderby.com в числе возможных претендентов на награду в этой категории называет также ленту "Магазинные воришки" (Shoplifters, Япония) режиссера Хирокадзу Корээда, рассказывающую о жизни семьи бедного японского рабочего, которого нужда заставляет иногда подворовывать в магазинах. Эта картина, в которой снялись Рири Фрэнки, Сакура Андо, Маю Мацуока и другие, была удостоена в прошлом году "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

Речь, в которой нужно сказать многое

Согласно установленным Академией киноискусств правилам, выступления лауреатов со сцены после получения заветной статуэтки не должны превышать 45 секунд, а для тех, кто нарушает лимит, напоминанием служит включение тихой музыки. Как отметил в связи с этим Variety, ранее очень многие использовали свои секунды славы для того, чтобы выступить с политическими заявлениями, привлечь внимание к острым проблемам - таким, как климатические изменения или гендерное неравенство, или же перечислить всех тех, кто способствовал их успеху. Выступления лауреатов "всегда были той частью церемония, которая вызывала наиболее оживленную реакцию зрительного зала", отметил Variety. Одним из наиболее зрелищных было выступление в 1992 году Джека Пэланса, получившего "Оскар" за лучшую роль второго плана в фильме "Городские пижоны" (City Slickers): он прямо на сцене отжался на одной руке, демонстрируя свои физические возможности, а Хорхе Дреклер в 2005 году, получая "Оскар" за лучшую песню к фильму, вместо монолога исполнил ее, поскольку его не пригласили спеть ее ранее на церемонии.

Бронза и золото

За время, прошедшее с первой церемонии присуждения наград Американской академии киноискусств 16 мая 1929 года, вручено уже 8140 "Оскаров" (официальное название - Награда Академии за заслуги, Academy Award of Merit). Статуэтка, созданная по проекту арт-директора студии "Метро-Голдвин-Мейер" Седрика Гиббонса, представляет стилизованную фигурку рыцаря с мечом, стоящего на катушке фильма с пятью спицами, которые символизируют пять гильдий, первоначально входивших в состав академии - актеров, режиссеров, продюсеров, технических сотрудников и сценаристов. Каждая статуэтка изготовлена из бронзы и покрыта 24-каратным золотом, ее высота - 46,9 см, а вес - 3,85 кг.

Как отмечается на сайте академии, вплоть до того момента, когда будут вскрыты конверты с именами лауреатов, не известно, какое количество статуэток предстоит вручать. В связи с этим в сейфе академии хранятся запасные статуэтки, часть из которых может быть вручена на церемонии в 2020 году.