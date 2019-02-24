Вишнева и Лопаткина представят премьеру театрального проекта на сцене БДТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Балерины Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина представят премьеру совместного театрального проекта в Санкт-Петербурге. Показ состоится в понедельник на сцене Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.

Автором проекта выступил хореограф Алексей Кононов. Костюмы для спектакля "Действующие лица: Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина" предоставил дом моды Dior.

"Спустя много лет, полных творческих поисков, успехов, преодолений и свершений, мы впервые с Ульяной вместе выступим в диалоге в формате театрального действия. О профессии, о времени, о нас. Этот спектакль - наш эксперимент, наше художественное высказывание", - анонсировала проект Вишнева в Instagram.

Как отметили в студии Context Pro, которая является организатором события при поддержке Фонда Дианы Вишневой, проект впервые за долгое время объединит двух балерин в одном театральном пространстве.

Народная артистка России Вишнева является обладателем ряда наград и премий, среди них - Государственная премия России, приз лучшей танцовщице Европы, шесть "Золотых масок", приз "Балерина десятилетия". В 2010 году по ее инициативе учрежден фонд, действующий в России, США и Японии, с целью популяризации балетного искусства, а также помощи детям и ветеранам сцены.

Народная артистка РФ, прима Мариинского театра (1995-2017) Лопаткина является лауреатом Государственной премии, премии правительства РФ, премии "Золотая Маска", премии лондонских критиков Evening Standard. В 2017 году она объявила о завершении танцевальной карьеры.