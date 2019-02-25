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Оскар – 2019
Обновлено 

Рами Малек получил "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль Фредди Меркьюри

За роль вокалиста Queen Малек уже получил "Золотой глобус"
Рами Малек Photo by Chris Pizzello/Invision/AP
Описание
Рами Малек
© Photo by Chris Pizzello/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Актер Рами Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody). Трансляцию церемонии вручения премии Американской академии киноискусств ведет телеканал ABC.

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На "Оскар" в этой номинации претендовали Кристиан Бэйл за главную роль в ленте "Власть" (Vice), Брэдли Купер за роль в мелодраме "Звезда родилась" (A Star Is Born), Уиллем Дефо за главную роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности" (At Eternity's Gate) и Вигго Мортенсен за роль в картине "Зеленая книга" (Green Book).

Картина "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера рассказывает о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри. Лента ранее получила американскую премию "Золотой глобус", две награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и премию Гильдии актеров США.

Малек также получил премию "Золотой глобус" в категории "Лучший актер в драматическом фильме".

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СШАОскар – 2019
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