Мировую премьеру балета на музыку Мика Джаггера представят в Мариинском театре 26 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Мировую премьеру балета, созданного на музыку легендарной британской группы The Rolling Stones в редакции Мика Джаггера, представят в Мариинском театре в конце марта. Согласно данным афиши театра, показ состоится в рамках вечера "Творческая мастерская молодых хореографов", который станет частью XVIII Фестиваля балета "Мариинский".

"Творческая мастерская молодых хореографов" преподнесет множество сюрпризов и станет одним из подарков зрителям. В рамках проекта состоится мировая премьера балета на песни Мика Джаггера (The Rolling Stones) в постановке артистки Американского театра балета Мелани Хамрик", - сообщается на сайте театра.

Постановку Хамрик под названием Porte Rouge петербургские зрители смогут увидеть 26 марта на сцене Мариинского-2. Как ранее сообщалось, в балет включены такие композиции, как You Can't Always Get What You Want, Paint It Black и She's a Rainbow. Согласно озвученным в конце декабря планам, после премьеры в Мариинском театре балет покажут в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

За полувековую карьеру группа The Rolling Stones выпустила около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Коллектив провел десятки концертных туров. Последний студийный альбом группы, получивший название Blue & Lonesome, вышел в начале декабря 2018 года.

XVIII Фестиваль балета "Мариинский" будет проходить с 21 по 31 марта, его откроет российская премьера балета Push Сomes to Shove, созданного хореографом Твайлой Тарп для артиста балета Михаила Барышникова в 1976 году. В репертуарных спектаклях и заключительном гала-концерте с артистами Мариинского театра на сцену выйдут Наталья Осипова, Лорен Катбертсон, Ольга Смирнова, Мария Александрова и Владислав Лантратов.