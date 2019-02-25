Художники создадут гигантские граффити на многоэтажных домах в Одинцове

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Граффити-художники из более чем 20 стран примут участие в международном фестивале уличного искусства "Культурный код", который пройдет летом в Одинцове. Они создадут гигантские граффити на многоэтажных домах микрорайона Новая Трехгорка, сообщил на пресс-конференции в понедельник куратор фестиваля, президент подмосковного Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин.

"Сейчас этот микрорайон - типичная серая спальная застройка, каких много в Подмосковье, но ее можно преобразить - фасады зданий станут произведением искусства, достопримечательностью. Мы пригласим более 60 художников из 26 стран, они распишут 36 фасадов 20-этажных домов, общий размер граффити составит более 38 тыс. кв. м - это мировой рекорд. В книге рекордов Гиннесса сейчас заявлено граффити площадью 27 тыс. кв. м, мы планируем пригласить представителей книги рекордов, чтобы они зафиксировали новый рекорд", - сказал он.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева уточнила, что работа художников над фасадами начнется летом текущего года, предположительно, в августе, а завершить роспись фасадов планируется в начале сентября. Тема для граффити свободная.

Как отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, для создания граффити будет закуплено около 25 тыс. литров краски, а на фасады перед нанесением рисунков будет уложено специальное покрытие, чтобы изображения долго не смывались.

"Мы не просто проводим фестиваль, мы создаем прецедент для джентрификации (благоустройства) Новой Трехгорки и улучшения городской среды. Микрорайон принято считать проблемным, но мы думаем, что у него хорошие перспективы, и менять облик мы будем в том числе через такие визуальные преобразования. Уверен, что жители уже в сентябре не узнают свой микрорайон, и он станет новым местом притяжения", - сказал Иванов.