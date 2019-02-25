Валерий Гергиев продирижирует премьерой оперы "Хованщина" в театре "Ла Скала"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев приглашен итальянской стороной продирижировать шестью премьерными спектаклями оперы "Хованщина" в миланском театре "Ла Скала". Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-атташе театра Анна Яковлева.

"Валерий Гергиев продирижирует 27 февраля премьерой оперы Модеста Мусоргского "Хованщина" в оперном театре "Ла Скала". Спектакли под управлением петербургского маэстро также пройдут в Ла Скала 3, 6, 13, 24 и 29 марта", - сказала пресс-атташе, отметив активное участие в этой постановке солистов Мариинского театра.

В главных партиях выступят ведущие солисты оперной труппы Мариинского театра: Михаил Петренко и Владимир Ванееев (Князь Иван Хованский), Сергей Скороходов (Князь Андрей Хованский), Алексей Марков (Шакловитый), Станислав Трофимов (Досифей), Екатерина Семенчук (Марфа). Также участие в спектакле примут хор и солисты Академии театра "Ла Скала".

Постановку спектакля осуществила итальянская команда во главе с режиссером Марио Мартоне. Художник-постановщик - Маргарита Палли, художник по костюмам - Урсула Пацак, художник по свету - Паскуале Мари, хореограф - Даниэла Скьявоне.

Премьерный показ будет транслироваться в прямом эфире RAI-Radio 3.