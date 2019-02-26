Режиссера Марлена Хуциева выписали из больницы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кинорежиссер Марлен Хуциев выписан из больницы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Гильдии кинорежиссеров России. Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, которая скончалась 4 января в реанимации.

"Да, Марлена Мартыновича сегодня выписали из больницы, с его здоровьем все нормально", - сказал собеседник агентства.

Марлен Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность" и других картин. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" про Толстого и Чехова.