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Режиссера Марлена Хуциева выписали из больницы

Он был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой, которая скончалась 4 января в реанимации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кинорежиссер Марлен Хуциев выписан из больницы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Гильдии кинорежиссеров России. Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой, которая скончалась 4 января в реанимации.

"Да, Марлена Мартыновича сегодня выписали из больницы, с его здоровьем все нормально", - сказал собеседник агентства.

Марлен Хуциев - режиссер фильмов "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь", "Послесловие", "Бесконечность" и других картин. В последние годы Хуциев работал над картиной "Невечерняя" про Толстого и Чехова.

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