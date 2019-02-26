Секретарь присуждающей Нобелевскую премию по литературе Шведской академии уходит с поста

СТОКГОЛЬМ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Постоянный секретарь присуждающей Нобелевскую премию в области литературы Шведской академии Сара Даниус уходит со своего поста. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе.

"Шведская академия посчитала, что были объективные причины для досрочного прекращения работы (постоянного) секретаря Сары Даниус", - отмечено в сообщении.

Академия поясняет, что когда Даниус в прошлом году объявила о своем желании уйти со своего поста, это привело к "заряженной эмоциями полемике и путанице в различных вопросах". За участие в этих дискуссиях академия приносит Даниус извинения.

В середине апреля прошлого года Шведская академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений от 18 женщин в домогательствах к ним известного деятеля культуры - Жан-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Как также выявило расследование, некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем также обвиняли Арно. После появления данных расследования несколько литераторов, постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе.

В мае прошлого года академия решила перенести присуждение премии 2018 года на 2019-й. Она признала, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандалов. А в ноябре прошлого года академия совместно с Нобелевским фондом приняла решение о создании нового Нобелевского комитета по литературе, который начал работать с 1 февраля этого года.