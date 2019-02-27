Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри 72-го Каннского фестиваля

ТАСС, 27 февраля. Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту станет председателем жюри 72-го Каннского кинофестиваля, который состоится в мае. Об этом говорится в пресс-релизе, который в среду распространил оргкомитет фестиваля.

"С начала моей карьеры Каннский фестиваль был для меня очень важен. Я очень польщен и рад вернуться сюда в этом году, и безгранично горд председательствовать в жюри", - приводятся в пресс-релизе слова режиссера, который добавил, что "кино - это вены планеты, а этот фестиваль - сердце".

"Это невероятно, что Алехандро Гонсалес Иньярриту согласился войти в состав жюри, впервые председателем Каннского фестиваля будет мексиканский артист. Канны - это место любого вида кино, и благодаря присутствию автора фильма "Вавилон" (Babel, 2006 год) мы чествуем мексиканское кино", - говорится между тем в совместном заявлении президента и генерального директора фестиваля Пьера Лескюра и Тьеро Фремо.

В 2019 году Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Алехандро Гонсалес Иньярриту - мексиканский режиссер, сценарист и продюсер. Он стал первым мексиканцем, удостоенным приза Каннского фестиваля (2006) в номинации "лучший режиссер", и первым мексиканцем, номинированным в аналогичной категории на "Оскар" (2007); в обоих случаях - за фильм "Вавилон" (Babel, 2006). Является обладателем двух "Оскаров" (2015, 2016) как лучший режиссер - за картины "Бердмэн" (Birdman, 2014) и "Выживший" (The Revenant, 2015). Также за режиссерскую работу в фильме "Выживший" получил "Золотой глобус" (2016) и премию Дэвида Линча, присужденную Британской киноакадемией (2016).