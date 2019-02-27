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Режиссер Отар Иоселиани и создатели сериала "Домашний арест" получат почетные "Ники"

Известно также, что за вклад в кинематографические науки, критику и образование наградой будет отмечена кинокритик Ирина Рубанова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Грузинский режиссер Отар Иоселиани, живущий во Франции, получит специальный приз российской национальной кинематографической премии "Ника" за 2018 год. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве вице-президент Российской Академии кинематографических искусств Вадим Абдрашитов.

"Совет Академии рассмотрел рекомендации и вынес решение: лауреатом премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова в этом году стал замечательный режиссер Отар Иоселиани", - сказал Абдрашитов.

Специальный приз Совета Академии "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа" за 2018 год будет вручен сериалу "Домашний арест" (режиссер Петр Буслов). В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" будет отмечена кинокритик Ирина Рубанова.

Премия была учреждена режиссером Юлием Гусманом в 1987 году. Церемония награждения победителей пройдет в Москве 30 марта.

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ГрузияРоссияФранция
В Москве объявили номинантов на кинопремию "Ника"
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