На Украине выдвинули политические требования к участнику "Евровидения"

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая выступает организатором национального отбора претендентов на участие в финале "Евровидения", опубликовала в среду полный список требований к исполнителю, который получит право представлять страну в конкурсе. В связи с разгорающимся скандалом из-за отказа победительницы отборочного тура подписывать контракт телеканал сообщил, что решил предать огласке те пункты документа, которые касаются непосредственно конкурсантов.

Ранее украинская певица Maruv заявила, что не может согласиться на кабальные условия, даже если не учитывать запрет на гастроли в России. "Не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене", - сообщила она.

Как свидетельствуют опубликованные выдержки из контракта, в нем действительно содержится ряд чисто политических требований.

Так, участник "Евровидения" от Украины не имеет права "допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины". Он не должен "допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте". Исполнитель также не вправе гастролировать на территории Российской Федерации начиная с даты подписания договора и в течение трех месяцев после завершения конкурса.

В документе содержится и ряд других, достаточно жестких ограничений: не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению "Евровидения" без предварительного согласования, не допускать во время пребывания на сцене и видеосъемки никаких высказываний и жестов, не предусмотренных сценарием, принимать участие во всех репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором. Кроме того, представитель страны должен самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в конкурсе, а в случае нарушения какого-либо из обязательств обязан уплатить штраф.

Скандалы вокруг "Евровидения"

В этом году отбор украинского участника "Евровидения" с самого начала сопровождался скандалами. Сначала участницы группы Anna Maria, которые вышли в финал нацотбора, публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года "агрессией России". Ряд украинских политиков возмутило и то, что в финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko. Когда же национальный отбор выиграла исполнительница Maruv, зазвучали призывы запретить ей представлять Украину из-за гастролей певицы в России.

В результате НОТУ и Maruv не пришли к соглашению и не подписали контракт относительно поездки на "Евровидение". После этого НОТУ начала переговоры с коллективом Freedom Jazz, который тоже не принял предложение телекомпании. Отказались от конкурса и участники группы Kazka, написавшие в Instagram, что видят свою миссию в том, чтобы "объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор". О нежелании участвовать в "Евровидении" в случае, если ей поступит предложение от НОТУ, заранее заявила и группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в финале национального отбора.

В итоге до сих пор так и не ясно, кто от Украины поедет на "Евровидение". А член правления НОТУ Александра Кольцова не исключила варианта отказа Киева от участия в конкурсе в этом году ввиду его политизации.