Оперу с Сергеем Шнуровым покажут в новом сезоне Московского концертного зала "Зарядье"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Опера Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини" с Сергеем Шнуровым в главной роли будет показана во втором концертном сезоне 2019-2020 Московского концертного зала (МКЗ) "Зарядье". Об этом в среду сообщила генеральный директор МКЗ "Зарядье" Ольга Жукова на встрече с журналистами.

"Мариинский театр привезет "Летучего голландца" Рихарда Вагнера и оперу Гектора Берлиоза "Бенвенуто Челлини" с Сергеем Шнуровым, который уже успешно выступал на сцене Мариинского театра", - сказала она.

Шнуров в постановке исполняет роль Бенвенуто Челлини - приглашенного Папой Римским для создания статуи Персея скульптора.

Жукова также рассказала о других премьерах нового сезона, старт которого начинается 1 марта вместе с продажей билетов. "Впервые в России будет исполнена опера Жана-Филиппа Рамо "Бореады", это будет делать чешский коллектив "Коллегиум 1704". Он приезжает со своим ансамблем, хором, это бережное исполнение музыки барокко, очень трогательная история. У нас также будет серия из четырёх концертов, мы назвали ее "Серия Монтеверди" (Клаудио Монтеверди - Прим. ТАСС) - первый концерт будет 29 сентября 2019 года - приезжает Хор Монтеверди и дирижер Джон Элиот Гардинер, это будет российская премьера", - добавила она.

Гендиректор МКЗ "Зарядье" отметила, что в рамках этой серии впервые в России состоится проект по опере Монтеверди "Семь смертных грехов". "Семь молодых солистов о семи греховных страстях: гнев, алчность, зависть. Это будет делать дирижер, который буквально на той неделе был у нас, Леонардо Гарсиа Аларкон. Он приезжает уже со своим коллективом Capella Mediteranea", - подчеркнула Жукова.

Летом 2019 года концертный зал будет закрыт на два месяца до открытия сезона 7 сентября. "Мы закроемся летом, после того как на нашей площадке будет проведен Urban Forum с 4 по 7 июля. В июле и августе мы не работаем, к нам приезжают монтировщики и идет монтаж органа. <…> 29 февраля 2020 года мы проведем инаугурацию органа с французскими органистами", - сказала Жукова.

МКЗ "Зарядье"

Открытие МКЗ "Зарядье" состоялось 8 сентября 2018 года и было приурочено к празднованию Дня города Москвы. При строительстве концертного зала "Зарядье" для создания идеального звука в помещении использовались облицовочные материалы из массивов разных пород деревьев, например, аляскинский кедр и красное дерево махагони. Созданием акустики зала занимался японский инженер Ясухиса Тойота. Среди его работ - Дом музыки в Хельсинки, Эльбская филармония в Гамбурге, Концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе и концертный зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге.