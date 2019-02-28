На аукционе Sotheby's продали работы Марка Шагала на $8,2 млн

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Работы художника Марка Шагала (1887-1985) на общую сумму в £6,15 млн (почти $8,2 млн) ушли с молотка на аукционе Sotheby's. Об этом говорится в сообщении аукционного дома, проводившего торги произведениями мастеров импрессионизма, модернизма и сюрреализма во вторник и среду.

Поздняя картина Шагала "Художник на празднике" (Le peintre a la fete, 1982) была продана за £1,75 млн ($2,3 млн) с заметным превышением оценочной стоимости в £1 млн. "Вазу с розами" (Vase de roses, 1929) купили за £1,8 млн ($2,4 млн), а "Невесту" (La mariee,1959) - за £915 тыс. ($1,2 млн).

Помимо произведений, написанных маслом, на торгах были представлены гуаши и графика Шагала. Самым заметным среди этих лотов была полная подборка из 42 подписанных художником литографий "Дафнис и Хлоя". Она была продана за £735 тыс. ($980 тыс.). Как говорится в сопровождающем лот документе, в 1961 году знаменитая серия ярких литографий была напечатана тиражом всего в 60 экземпляров, один из которых и был предложен коллекционерам.

Цикл "Дафнис и Хлоя", иллюстрирующий греческий роман II века н.э., создавался на протяжении четырех лет. Заказчиком был парижский издатель грек Эжен Териад, на родине которого - острове Лесбос - Шагал набирался вдохновения во время работы. Ранее по заказу Териада Шагал также создал иллюстрации к поэме Николая Гоголя (1809-1852) "Мертвые души".

Совокупный объем продаж по итогам двух дней торгов составил £109,1 млн (почти $144 млн). Топ-лотом стало полотно импрессиониста Клода Моне (1840-1926) "Дворец дожей" (Le Palais Ducal, 1908), которое ушло с молотка за £27,5 млн (более $36 млн). "Рыбацкая лодка в Триесте" (Triestiner Fischerbot, 1912) австрийского экспрессиониста Эгона Шиле (1890-1918) была продана за £10,7 млн ($14 млн), а за "Утреннюю звезду" (L'etoile du matin, 1938) бельгийца-сюрреалиста Рене Магритта продавец выручил £5,3 млн ($7 млн).