В Белграде состоялась премьера фильма о полковнике Николае Раевском

БЕЛГРАД, 1 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьерный показ картины "Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит" прошел в четверг в кинозале Музея сербской кинематографии в Белграде. Гостями мероприятия стали посол России в Сербии Александр Чепурин, представители дипкорпуса, другие зрители.

В фильме, снятом в жанре научно-популярного очерка, реконструируется биография Николая Раевского, погибшего в Сербии в бою с турками 20 августа 1876 года. Его участие в боевых действиях и гибель предстают в широком историческом контексте русского добровольческого движения накануне большой войны, в рамках которого 140 лет назад тысячи граждан Российской империи поспешили на помощь сербам.

Фильм также является подробным историко-литературоведческим расследованием версии о том, что именно Раевский послужил прототипом образа Вронского в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина". Сопоставив малоизвестные факты, судьбы, характеры, наружность героя романа и реального участника тех событий, авторы фильма доказывают оправданность этой версии. Таким образом, зритель узнает реальную историю гибели одного из самых известных в мире литературных персонажей.

Как сообщил режиссер Михаил Елкин, картина была снята при поддержке Фонда национального кино "Патриот", Министерства культуры Российской Федерации и Фонда "История Отечества".

"Вы сейчас посмотрели часть большого проекта, которую мы с Евгением Барановым, написавшим сценарий, задумали еще несколько лет назад, сегодня мы представили вам его документальную часть, которая сделана для российских телеканалов. Мы не прекращаем работу над этим проектом, потому что тема эта очень обширная, у нас в планах продолжение съемок исторической и художественной части, собственно, тех двух недель пребывания полковника Раевского в Сербии, последних дней его жизни. К сожалению, год назад ушел из жизни один из участников нашего фильма - знаменитый российский ученый-историк Андрей Леонидович Шемякин. Мы обязаны были показать эту часть фильма, в том числе, и в память о нем", - заявил Михаил Елкин.

Честь и долг

Главную роль в фильме сыграл российский и сербский актер Милош Бикович. В комментарии ТАСС артист рассказал, что считает своим долгом принять участие в таком значимом проекте.

"Я считаю честью участвовать в таком проекте и некоторым образом представлять такого героя как Раевский. Потому что подвиг Николая Раевского - что-то, что превосходит границы самоотверженности. Одно дело - патриотизм, но патриотизм в пользу братского народа - это высшая форма патриотизма, высшая форма любви", - заявил Бикович.

"Это мой долг перед теми людьми, которые, как Раевский, отдали свою жизнь за свободу Сербии. Было ли в этом тщеславие, славолюбие - не мне судить, фактом остается, что он погиб в Сербии, а не сидел где-нибудь в салоне в Москве. Это человек подвига, поэтому это мой долг", - заявил он ТАСС.

Актуальная история

Журналист Первого канала Евгений Баранов выступил автором сценария документальной ленты. По его словам, история Раевского чрезвычайно актуальна для сегодняшней России.

"Есть такие вещи, которые ты не можешь не сделать, и история Раевского относилась как раз к таким. В этой истории одного человека сошлись несколько более серьезных тем, даже серьезнее просто того, что он - прототип Вронского. Это история наших взаимоотношений, сложных, непростых, история иррациональности любви и готовности к жертве во имя этой любви, которая обычно в практической жизни заканчивается либо смертью героя, либо ничем. Кроме всего прочего, сейчас добровольческая тематика актуальна и для нас, и для сербов, для нас - в большей степени", - заявил Баранов.

"История, которой мы только чуть-чуть коснулись, - история генерала Черняева и добровольческого движения актуальна и в наши дни, потому что разница между позицией официальных властей и, скажем так, энтузиастов может быть критичной и приводить к трагическим событиям, это надо учитывать и тем, и другим. Поэтому огромное количество пластов в такой в общем незамысловатой истории", - сказал сценарист.

Николай Раевский

Николай Николаевич Раевский (1839-1876) прибыл в Сербию в числе русских добровольцев во время войны с Турцией. Здесь его назначили командовать правым флангом сербской армии, однако 20 августа он был убит в сражении под Адроновцем.

Отпевание Раевского в Белграде было совершено сербским митрополитом Михаилом в присутствии короля Милана, всех министров и русского консула. На месте его гибели была построена церковь, землю для которой выкупила сербская королева Наталия Обренович, тело полковника было перевезено в родовое имение в России, а сердце русского добровольца хранится в сербском монастыре Свети-Роман.

Ежегодно на месте гибели полковника проходит поминальная служба и собираются сотни представителей общественных организаций. У церкви, воздвигнутой в 1903 году женой брата Раевского - графиней Марией Раевской, установлена мраморная плита в честь героя с благодарственными надписями на сербском и русском языках. Местные жители называют церковь Святой Троицы русским храмом и регулярно служат здесь панихиды по Раевскому и всем русским добровольцам, погибшим за свободу сербского народа в Сербско-турецкой войне 1876-1877 годов.