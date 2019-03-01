Ярославский театр им. Волкова представит на "Золотой маске" спектакль "Пилорама плюс"

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова, старейший профессиональный театр России, представит 2 марта в Москве во внеконкурсной программе "Маска плюс" фестиваля "Золотая маска" спектакль "Пилорама плюс" по пьесе Натальи Милантьевой. Об этом ТАСС сообщил актер театра им. Ф. Волкова, исполнитель главной роли в спектакле Виталий Даушев.

"Будем играть на новой платформе Театра Наций, - сказал Даушев, отметив, что с небольшим перерывом будет сыграно два спектакля. - На оба спектакля уже нет билетов. Народ интересуется, это очень приятно".

"Пилорама плюс" в постановке Елизаветы Бондарь - это моноспектакль, история прошедшего войну Сани, который, вернувшись в родной город, работает плотником. Он переживает безответную любовь в одиночестве, оставаясь в мастерской со станками и рабочими инструментами.

"Все сумасшествие я играю один. С артистами Волковского театра мы снимали кино, оно выводится проектором на стену, с которой я взаимодействую", - пояснил Даушев.

По его словам, спектакль очень энергозатратный и эмоционально насыщенный.

"Нужно переходить из одной ипостаси в другую, менять краски <…> Я пытаюсь показать все грани актерского мастерства людям. Спектакль идет на малой сцене, зрители практически сидят на театральной площадке и буквально ... в одной комнате со мной, видят мои глаза, им бывает до жути страшно или смешно", - сказал Даушев.

"Пилораму плюс" уже представляли в московском театре "Практика", а также на фестивале "Радуга" в Санкт-Петербурге.

Первый русский театр

Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова в Ярославле - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году.

"Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя: начав с амбара на берегу Волги и любительской труппы, он вывел свой театр на профессиональный уровень и был призван в Петербург развивать театральное дело", - сообщает пресс-служба театра.

Ежегодно театр проводит Международный Волковский фестиваль и молодежный фестиваль "Будущее театральной России". В копилке театра четыре премии "Золотая Маска". В этом году спектакль художественного руководителя театра Евгения Марчелли "Нам не страшен серый волк" участвует в основной фестивальной программе "Золотой маски". Он будет показан 3 и 4 апреля на Малой сцене Театра Наций.

Театр им. Ф. Волкова является единственным драматическим театром федерального подчинения в Ярославской области. В конце 2018 года в театре сменился директор - на эту должность был назначен Алексей Туркалов. Ранее директором театра был арестованный по делу "Седьмой студии" Юрий Итин.

"Маска плюс"

Внеконкурсная программа спектаклей "Маска Плюс" проводится в рамках "Золотой Маски" с 2009 года. В афише участвуют российские спектакли, рекомендованные экспертами, а также спектакли из стран СНГ, Балтии, Европы. "Маска Плюс" дополняет основную, конкурсную программу фестиваля "Золотая Маска" с ее определенным форматом и строгими принципами отбора.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.