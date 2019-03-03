Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" стала мотивом новой линейки сувениров Русского музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", похищенная в конце января из Третьяковской галереи и затем возвращенная на выставку, стала мотивом новой линейки сувениров Государственного Русского музея. В Instagram музея появились фотографии, изображающие серию сувениров.

Картина была похищена во время выставки в Третьяковской галерее 27 января. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро раскрыть кражу и вернуть произведение в музей. По окончании выставки "Ай-Петри. Крым" в числе 116 картин, предоставленных Русским музеем для этой экспозиции, вернулась из Москвы в Санкт-Петербург.

"Мы запустили особенную сувенирную линейку по мотивам картины. Надеемся, что эти предметы подарят хорошее настроение, вдохновят на будущие путешествия и просто расскажут миру о вашей любви к русскому искусству", - говорится в сопровождающем фотографии тексте.

В пресс-службе музея ТАСС подтвердили выпуск сувениров, посвященных картине, но пока не уточнили, в каком количестве они выпущены и на каких условиях будут распространяться.

Серия сувениров включает сумку, дождевик, футболку, кухонные принадлежности - фартук и прихватки. Посетители страницы уже оставили отзывы и выразили намерение приобрести такие изделия.

Реставрация и перспективы

Тем временем сама картина передана реставраторам Русского музея, которые проведут с ней необходимые профилактические работы. Шедевр не получил серьезных повреждений из-за кражи. После того как реставраторы закончат работу, "Ай-Петри. Крым" и другие произведения Куинджи из коллекции Русского музея покажут на временной экспозиции в Михайловском дворце, посвященной крымским видам в творчестве этого живописца. Сроки проведения выставки уточняются.

Выставка Куинджи в Москве проходила с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней было представлено более 180 избранных произведений художника из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев Азербайджана, Белоруссии и из частной коллекции.