Реставраторы в Италии открыли автопортрет Артемизии Джентилески под ее картиной

РИМ, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Картина "Святая Екатерина Александрийская" кисти итальянской художницы Артемизии Джентилески (1593-1653) из коллекции Галереи Уффици скрывает набросок автопортрета. К такому выводу пришли флорентийские реставраторы, которые подвергли полотно, написанное около 1619 года во Флоренции, подробному изучению при помощи ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

В завершенном варианте "Святая Екатерина", по общему признанию искусствоведов, приобрела черты Катерины, дочери Фердинандо и сестры Козимо II Медичи. В период жизни во Флоренции, куда Джентилески уехала после замужества, она пользовалась покровительством могущественных властителей Тосканы. В первоначальном варианте художница изобразила себя в тюрбане, которого нет в законченном произведении. Зато тюрбан дополняет венец (обычный символ при изображении святой Екатерины, указывающий на ее благородное происхождение) в недавно обнаруженном автопортрете Джентилески как раз в образе Екатерины Александрийской. Картина была приобретена Национальной галереей в Лондоне. Предполагается, что оба полотна были написаны примерно в одно и то же время, но начатая как автопортрет работа была "конвертирована" в целях экономии материалов и холста, к чему часто прибегали художники.

Артемизия Джентилески - самая значимая художница XVII века, писавшая в стиле Караваджо. Ее первая известная картина "Сусанна и старцы" была написана в год смерти знаменитого мастера света и тени (1610). Джентилески на тот момент не было 17 лет. Мастерству она училась у отца Орацио Джентилески (1563-1639). В его мастерской 18-летняя Артемизия подверглась насилию со стороны друга семьи флорентийского художника Агостино Тасси, который предстал перед судом и был признан виновным. Однако унизительный процесс оставил глубокий психологический след и сказался на творчестве молодой женщины, которая часто изображала женскую месть в сюжете о еврейской вдове Юдифи, обезглавившей ассирийского полководца Олоферна. Что касается женских персонажей на ее картинах, то искусствоведы давно сошлись во мнении, что Джентилески сама часто выступала собственной моделью. И последняя находка лишь подтверждает этот тезис.

Как объявил директор Галереи Уффици Эйке Шмидт, после реставрации "Святая Екатерина Александрийская" будет помещена в зал "Медузы" Караваджо. "Это - наш подарок к Женскому дню 8 марта. Реставраторы смогли раскрыть секрет нашей прекрасной александрийской мученицы", - сказал он. Всего в коллекции Уффици находятся пять работ Джентилески.