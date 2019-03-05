HBO показал фильм "Покидая Неверленд" о новых обвинениях Майкла Джексона в педофилии

Документальный фильм рассказывает истории двух молодых людей - Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые, по их словам, неоднократно подвергались в возрасте 7 и 11 лет соответственно сексуальным домогательствам со стороны музыканта на его ранчо Neverland. В картине отмечается, что Джексон якобы запугивал мальчиков тем, что и они, и сам певец "попадут в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", если расскажут кому-нибудь о происходящем на ранчо. Как утверждается в фильме, это стало одной из причин того, что в 1993 году, когда Джексон был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, оба участника документальной ленты выступили на стороне артиста.

Джексон тогда отверг обвинения в свой адрес, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн. В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение по отношению к другому ребенку. Состоявшийся в 2005 году суд, на котором Робсон и Сейфчак также высказались в защиту певца, снял с исполнителя обвинения по обоим эпизодам.