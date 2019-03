Группа The Prodigy отменила все предстоящие концерты

ТАСС, 6 марта. Группа The Prodigy сообщила в среду, что отменяет все предстоящие концерты после смерти своего вокалиста Кита Флинта.

Тело Флинта было обнаружено в понедельник в его доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. В тот же день основатель и участник электронного коллектива Лиэм Хоулетт сообщил, что Кит Флинт покончил с собой.

Ближайшее выступление группы, согласно афише, размещенной в Facebook, должно было состояться 3 мая в Джексонвилле в рамках фестиваля Welcome to Rockville. В декабре прошлого года сообщалось, что группа The Prodigy должна была стать хедлайнером седьмого музыкального фестиваля Park Live, который пройдет с 12 по 14 июля 2019 года в Парке Горького в Москве.

The Prodigy была основана в 1990 году. Первой песней Флинта в составе группы стала Firestarter (1996). После выхода сингл три недели держался на первой позиции британского чарта. Всего группа выпустила семь студийных альбомов, релиз последнего под названием No Tourists состоялся 2 ноября 2018 года.