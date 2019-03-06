Park Live вернет деньги за приобретенные билеты в связи с отменой выступления The Prodigy

Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля Park Live, который пройдет с 12 по 14 июля в Парке Горького в Москве, заявили о готовности вернуть деньги за билеты в связи с отменой выступления британской группы The Prodigy. Об этом в среду сообщается на странице фестиваля в "ВКонтакте". "Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что группа отменила все предстоящие концерты после смерти своего вокалиста Кита Флинта. Организаторы Park Live уточнили, что занимаются поиском решения для продолжения фестиваля в рамках трехдневного формата. Тело Флинта было обнаружено в понедельник в его доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. В тот же день основатель и участник этого британского электронного коллектива Лиэм Хоулетт сообщил, что музыкант покончил с собой.

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