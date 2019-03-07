Номер журнала "Звезда" о современной литературе Швеции представили в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Выпуск старейшего российского литературного журнала "Звезда", посвященный произведениям современных шведских авторов, представили в Петербурге. Как рассказал журналистам в петербургском региональном информцентре ТАСС консул по культуре генерального консульства Швеции Мортен Франкбю, номер также познакомит читателей с теми проблемами, которые волнуют шведское общество в настоящее время.

"Насколько мне известно, такой литературный журнал, полностью посвященный шведской литературе, выходил в Петербурге 23 года назад и 17 лет назад в Москве. Неудивительно, что подобные издания выходят достаточно редко: такой проект требует от партнеров большой самоотдачи, кропотливого труда и огромного энтузиазма. Я бы назвал этот номер "дегустационным" - в нем собраны отрывки из очень разных по своей стилистике, жанру, темам произведений. Тематический номер журнала "Звезда" показывает, какие вопросы волнуют сегодня шведов, чем живет и дышит наше общество", - сказал Франкбю.

Консул отметил, что для шведского представительства в Петербурге этот проект является одним из главных в прошлом и нынешнем году. По его мнению, каждое из почти 30 произведений, представленных в шведском номере "Звезды", заслуживает издания на русском языке.

Как рассказал главный редактор журнала Андрей Арьев, шведский выпуск "Звезды" отличает от других тематических номеров то, что произведения для публикации отбирал не коллектив издания, а участники петербургского семинара переводчиков шведской литературы, который существует в городе более 10 лет. Большая часть произведений относится к новейшей шведской литературе. Исключение составляет лишь речь знаменитой шведской писательницы, первой женщины-лауреата Нобелевской премии по литературе Сельмы Лагерлёф, которую она произнесла в Шведской академии наук в 1926 году.

По словам Арьева, центральное место в журнале занимает роман шведского автора Эббы Витт-Браттстрём. "Это очень интересное произведение, потому что, на мой взгляд, оно как бы подытоживает опыт шведской литературы за целый век", - сказал он.

Как отметила автор, ее роман о сложностях во взаимоотношениях супругов, проживших вместе около 30 лет и столкнувшихся с изменениями жизненных приоритетов. Он построен в форме коротких поочередных высказываний героев. "Он выглядит как некая серия довольно коротких стихотворений, которые связаны единой темой. Этот роман стал своего рода попыткой возвысить еще раз голос в защиту женщин, дать им возможность высказаться", - сказала Витт-Браттстрём.

О журнале

В этом году журнал "Звезда" отмечает 95-летие. Он издается в городе на Неве с января 1924 года. Согласно информации на сайте издания, только за период с 1924 по 2014 год в нем опубликовано около 20 тыс. произведений более 10 тыс. авторов. Как отметил Арьев на пресс- конференции, издание ориентировано на всех читающих на русском языке.