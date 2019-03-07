Netflix покажет сериал о школьниках, пропавших в таиландской пещере Тхам Луанг

БАНГКОК, 7 марта. /ТАСС/. Компания Netflix будет транслировать сериал о спасении 12 школьников из футбольной команды "Лесные вепри" и их тренера, пробывших больше двух недель в пещере Тхам Луанг в Таиланде. Как сообщила в четверг газета Khaosod , многосерийный фильм выйдет под брендом Netflix Original.

Созданием экранизации прошлогодних событий займется компания SK Global Entertainment, которая получила пожизненные эксклюзивные права на прямой контакт с 12 школьниками и их тренером. По словам официального представителя правительства Таиланда Верачона Сукондхапатипака, каждый из ребят получит по 3 млн батов ($94,2 тыс.) с производства сериала. Кроме того, часть средств пойдет организациям и фондам, которые участвовали в спасательной операции.

Несмотря на то, что сериал будут транслировать через Netflix, таиландские цифровые телевизионные каналы смогут показать его по одному разу, отмечает телеканал Thai PBS. Представитель Creative Media Сирисак Качапатчарин рассказал, что в течение марта будет подписан меморандум о взаимопонимании между создателями сериала и 13 Tham Luang Company Limited. По одному из условий соглашения, ребята могут рассказать произошедшую с ними в пещере историю только одной компании. Дата выхода сериала не сообщается.

23 июня 2018 года в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля.